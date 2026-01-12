沙田早晨│「安遇」騎練同樣有睇頭

田泰安今朝晨課甫開即現身，並替今次戰馬「安遇」出跳。桂福特好緊張，課前到機坪主持大局，既向安仔教路又托佢上馬，出跳時就走去會員席食胡位督操，當時睇到眼都唔眨，甚至回程時走勢亦唔放過，到操練後又急急腳走去機坪接馬，再次同安仔傾談良久。

川河動駒阿游落隧道

「川河動駒」今朝出跳充滿搏殺動靜。

游達榮事先張揚不會搶攻，直至十一月才展開攻勢，果然無「老點」，對上兩個月頻頻贏馬。看今次惡馬極多，大有機再添進帳當值得看好，尤其係「川河動駒」，一來上仗輕勝更締速飛快；二來今朝出跳充滿搏殺動靜，阿游不止跟出跟入，當時甚至落埋隧底接馬。

富國兄弟航哥搏殺格

「富國兄弟」今朝出跳交出極佳走勢。

「富國兄弟」前仗增程千四不止爆冷，更擊退之後兩勝的「小鳥天堂」，上仗「富國兄弟」再增程扳上一哩，拚獲第四亦持續見好，今仗路程唔再變，反映幕後認定一哩啱跑。至於今朝出跳亦極具睇頭，除了交出極佳走勢，課前葉楚航到跑道口教路，乃一貫出擊手法。

踏雪尋梅韋達大細超

韋達向「踏雪尋梅」鞍上人追問進度，之後步行回程時再不斷望住該駒。

今朝五點半韋廄有多駒出跳，包括兩匹參戰馬「踏雪尋梅」和「天火同德」，至於韋達則試無賽程的「八心之星」。特別在課後佢騎住「八心之星」到「踏雪尋梅」身邊，先係向鞍上人追問進度，之後步行回程時再不斷望住後駒，然而「天火同德」並未有以上舉動。

紅錢到潘頓展現歡顏

潘頓對「紅錢到」好重視，今朝六點到場立即出試。

潘頓一係唔贏，一贏就五W，人逢喜事精神爽，今朝心情特別好，正如耙地期間同呂健威傾談一再展現歡顏，同時顯示對「紅錢到」滿意程度。事實上，潘頓對此匹呂廄馬好重視，今朝六點到場立即出試，期間多次拍馬頸非常滿意，而且之後更主動搵威哥傾談。

君智盛輝哥落埋手拖

「君智盛」今朝耙地前安排出跳極具睇頭。

踏入二六年成績最好的馬房，一定非姚廄莫屬，四次賽事都有馬贏。馬圈乃跟紅頂白之地，殺得性起今戰當然繼續追捧，「君智盛」能否替馬房延續勝纜要跑過至知，不過今朝耙地前安排出跳極具睇頭，皆因不論出跳前後姚本輝都跟到實，當時仲落埋手拖馬肉緊不已。