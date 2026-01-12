晨光追擊│「創科群英」神態生猛

周一出跳馬一向甚多，包括多匹周三參戰分子，當中不乏勇馬，現摘錄如下。

「創科群英」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，捉實神態生猛，出腳整齊無亂，近況相當不俗。「安騁」戴眼罩由助手跳兩段，慣例豎尾，身光頸靚外觀好睇，神態亦對辦，狀態不俗。

「風雲武士」戴頭罩由助手跳一段，神生步爽身喼得靚，火氣保持氣勢正盛。「安遇」戴頭罩由田泰安跳兩段，墜手起勁完全唔似老馬，毛色烏卒卒又好睇，保持勇態。

「有心意」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗火氣又好，能力平凡但狀態長期勇銳。「駟跑得」戴頭罩由助手跳兩段，步爽力度貫注，身色對辦，老馬雄風猶在。

「平海之星」戴頭罩由助手拍「豐功偉績」跳兩段，順跟一直落後兩個馬位，無咁重身力度提升，狀態八九分水準。「東方魅影」戴頭罩由艾道拿跳一段，主動搶走暗火湧現，多跑下馬身喼得壯，狀態平穩。

「乘數表」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，有馬經過依然唔急唔搶，情緒不斷改善，有進展。「榮利雙收」戴頭罩由班德禮跳一段，神情專注表現唔錯，力度持續提升，進度理想。

佳運發持續勇銳

「佳運發」戴按住順走精神飽滿，馬身依然好壯。

「好精神」艾兆禮跳兩段，豎尾但無分心，豎起雙耳火氣唔錯，正值勇境。「佳運發」戴頭罩由希威森跳一段，按住順走精神飽滿，馬身依然好壯，持續勇銳。

「安康萬里」戴頭罩由何澤堯拍「開心孖寶」草閘跳兩段，因為後駒搶口捉唔住，末段被拋甩，神態理想仍惹好感。「年少多好」霍宏聲草地跳兩段，戴鼻箍，慣例岳高頭走，火力仍充裕，出腳夠輕快。

「智取神駒」潘頓草地跳兩段，大步順走神態軒昂，雙目炯炯有神，充滿好感。「禪勝輝煌」戴頭罩由紀仁安草閘跳兩段，晨課向來有點懶散，步順身夠輕，狀態及格。

「有你有我」助手草地跳兩段，有番活躍感重現火氣，馬身壯健且呈現線條美，狀態回勇。

兆文

