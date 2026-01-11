晨光追擊│「寶成智好」神情專注

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報導如下。

「香港神駒」戴頭罩由金誠剛跳三段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，火氣甚佳，細馬身喼壯。「寶成智好」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，試來不徐不疾，收斂神情專注，身色皆對辦，保持上佳進度。

「瑪瑙」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神色活躍復現起色。「加州本事」戴眼罩由助手跳兩段，充滿勁度，要緊韁鎖實，神態活潑，銳氣正盛體力充沛。

「幸運星球」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗力度不弱，外觀對辦身壯色潤，具備爭勝水準。「魔術控制」戴頭罩由助手跳一段，重口馬用暗力拉實，身壯毛色悅目，神態理想仍具好感。

「康樂高球」戴頭罩由助手跳一段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，神采飛揚佳態洋溢。「至尊瑰寶」戴頭罩由助手跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤，佳態保持。

「寶成智星」戴頭罩由鍾易禮拍「永勝金駒」跳兩段，神色好過之前，馬身亦札實得多，最重要今課全程佔取上風。「非惟僥倖」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，馬身脹卜卜，毛色更充滿光澤。

「臻至辰」戴頭罩由助手跳一段，有一股蠻勁要捉實，馬身更壯毛色更靚，出腳爽勁力度充沛。「正極」麥文堅跳兩段，步幅開得好闊力度唔錯，雙目有神，觀感好過之前。

得道猴王神氣十足

「得道猴王」戴頭罩由助手跳兩段，岳高頭走神氣十足，火力既好，落腳更點地無聲，今季最弗一次。「美麗同享」戴頭罩由副練跳兩段，清風送爽完成，走勢硬朗有力，馬身壯健老當益壯。

兆文

