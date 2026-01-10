Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「艾彼奧」石哥管接管送

晨操動態
更新時間：15:30 2026-01-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-01-10 HKT

「艾彼奧」雖然仍未上名，但近仗一再展現養眼走勢，尤其係前仗跑直路賽，雖然排檔理想卻末段受困下，然而劣勢仍追獲第四，至於上仗增程千二排十四檔也所負不遠，今仗一檔起步形勢大逆轉當可看好，至於今朝一早進行操練，徐雨石全程管接管送亦充滿睇頭。

幸運奇兵阿廖搵聲仔

「幸運奇兵」今朝操練前後廖康銘都跟到實，之後更捉住霍宏聲密斟。
「幸運奇兵」今朝操練前後廖康銘都跟到實，之後更捉住霍宏聲密斟。

「幸運奇兵」至今四課試閘得三冠一亞，不論草閘抑或泥閘課課省鏡，最近一課試田泥閘千二米，轉彎按韁撲上，未有認真推騎輕鬆掄元，盡顯非凡質素，至於今朝晨課亦是焦點，皆因此馬操練前後廖康銘都跟到實，而且之後空檔時段更捉住今仗鞍上人霍宏聲密斟。

英駿飛駒阿游跟到底

游達榮今朝跟埋「英駿飛駒」落隧道好緊張。
游達榮今朝跟埋「英駿飛駒」落隧道好緊張。

游達榮明日賽事展現出擊先兆，總共動員十駒分途誓師，亦是今季出馬最多一次，擺明配合「喜蓮勁感」強勢而來，既有操好首次登場的「海鑽石」，以至忠心準繩的「英駿飛駒」，尤其後駒要加倍留意，今朝操練前不只見阿游護送出圈，當時更跟埋落隧道好緊張。

巴基之勝騎練又密斟

明日沙田日賽，蘇偉賢同奧爾民又有匹合作馬「巴基之勝」。
明日沙田日賽，蘇偉賢同奧爾民又有匹合作馬「巴基之勝」。

元旦日蘇偉賢同奧爾民攜手爆「笑盈喜」，同時亦為兩人打造季內合作首W，到了今期沙田日賽，練騎又有匹合作馬「巴基之勝」，計馬曾於阿民胯下贏馬，人馬默契唔擔心，最吸引周四朝早呢對騎練已出雙入對，估唔到今朝又企埋傾談良久，肉緊程度猶如跑大賽。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
19小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
1小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角 指口篤鼻狂罵：你同我出去！ 賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
6小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
20小時前
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
影視圈
19小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難頂？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
6小時前
懷疑老婆出軌鞋裡裝監聽器，深圳男聽到親密聲音持刀殺死情人。
深圳男暗放監聽器老婆鞋內 驚傳「親密聲音」捅死情夫囚終身
即時中國
3小時前