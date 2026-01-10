沙田早晨│「艾彼奧」石哥管接管送

「艾彼奧」雖然仍未上名，但近仗一再展現養眼走勢，尤其係前仗跑直路賽，雖然排檔理想卻末段受困下，然而劣勢仍追獲第四，至於上仗增程千二排十四檔也所負不遠，今仗一檔起步形勢大逆轉當可看好，至於今朝一早進行操練，徐雨石全程管接管送亦充滿睇頭。

幸運奇兵阿廖搵聲仔

「幸運奇兵」今朝操練前後廖康銘都跟到實，之後更捉住霍宏聲密斟。

「幸運奇兵」至今四課試閘得三冠一亞，不論草閘抑或泥閘課課省鏡，最近一課試田泥閘千二米，轉彎按韁撲上，未有認真推騎輕鬆掄元，盡顯非凡質素，至於今朝晨課亦是焦點，皆因此馬操練前後廖康銘都跟到實，而且之後空檔時段更捉住今仗鞍上人霍宏聲密斟。

英駿飛駒阿游跟到底

游達榮今朝跟埋「英駿飛駒」落隧道好緊張。

游達榮明日賽事展現出擊先兆，總共動員十駒分途誓師，亦是今季出馬最多一次，擺明配合「喜蓮勁感」強勢而來，既有操好首次登場的「海鑽石」，以至忠心準繩的「英駿飛駒」，尤其後駒要加倍留意，今朝操練前不只見阿游護送出圈，當時更跟埋落隧道好緊張。

巴基之勝騎練又密斟

明日沙田日賽，蘇偉賢同奧爾民又有匹合作馬「巴基之勝」。

元旦日蘇偉賢同奧爾民攜手爆「笑盈喜」，同時亦為兩人打造季內合作首W，到了今期沙田日賽，練騎又有匹合作馬「巴基之勝」，計馬曾於阿民胯下贏馬，人馬默契唔擔心，最吸引周四朝早呢對騎練已出雙入對，估唔到今朝又企埋傾談良久，肉緊程度猶如跑大賽。

