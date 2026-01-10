內圈捕影│「首駿」神采奕奕

差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。

「首駿」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充沛暗火展現，馬身壯到不得了，踏上正軌相當吸引。「勇者為皇」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色烏卒卒極之悅目，比起贏馬時更靚。

「大愛無疆」助手踱一圈，姿態從容不迫，愈來愈有大將之風，步伐穩健力度充沛，馬身收得更札實。「文明福星」助手踱兩圈，擔高頭走極神氣，步順力雄火氣充裕，馬身保持壯健，長期呈勇朝氣勃勃。

「一生好彩」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣旺盛，仍具好感不遜贏馬時。「火焰閃爍」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，毛色淡淡哋因剪了毛，勇態保持有餘。

威利金箭星味十足

「威利金箭」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，灰馬身好實淨，出腳爽朗又有彈力，持續進步星味十足。「穿甲戰鷹」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，神采飛揚火氣極佳，一直見好體力充沛。

「風火恆雲」助手踱一圈，豎尾習慣改不了，身靚全身肌肉，神態生猛火氣充裕，傷患份子持續態勇。「久久為軍」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火力保持正值勇境。

謝鋒