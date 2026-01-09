沙田早晨│「勁進駒」騎練好傾
更新時間：16:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-09 HKT
紀仁安不經不覺已贏九場頭馬，上周日更幫呂廄勝出「威武年代」，雙方誓加強合作，今期又合作「勁進駒」當然要吼實。今朝七點正，騎者親身為此駒快試兩段，走勢如狼似虎，威哥在烽火台舉鏡睇實，更吸引之後紀仁安到烽火台搵威哥商討大計，出擊心意盡顯一切。
中國心潘頓親身主試
潘頓剛戰連場拼失未有進帳，以過往慣例，捧完蛋之後一次賽事必有贏馬甚至連場數胡，今戰一定要加予看好。事實上，潘頓甚多惡馬在手，預期頭馬坐二望三，而「中國心」更是矚目焦點，皆因今朝交由潘頓親身試跑，交出極佳走勢。
最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
2026-01-08 10:00 HKT
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
2026-01-08 14:40 HKT
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
2026-01-07 16:37 HKT