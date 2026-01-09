沙田早晨│「勁進駒」騎練好傾

紀仁安不經不覺已贏九場頭馬，上周日更幫呂廄勝出「威武年代」，雙方誓加強合作，今期又合作「勁進駒」當然要吼實。今朝七點正，騎者親身為此駒快試兩段，走勢如狼似虎，威哥在烽火台舉鏡睇實，更吸引之後紀仁安到烽火台搵威哥商討大計，出擊心意盡顯一切。

中國心潘頓親身主試

潘頓今朝親「中國心」，交出極佳走勢。

潘頓剛戰連場拼失未有進帳，以過往慣例，捧完蛋之後一次賽事必有贏馬甚至連場數胡，今戰一定要加予看好。事實上，潘頓甚多惡馬在手，預期頭馬坐二望三，而「中國心」更是矚目焦點，皆因今朝交由潘頓親身試跑，交出極佳走勢。