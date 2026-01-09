Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│全哥跟住一對馬出入

晨操動態
昨朝五點四十五分，羅廄一對周日參戰馬，「超勁赤兔」和「紫荊盛勢」齊齊出跳，當時羅富全好緊張，課前已跟到實，出跳時就走上烽火台頂樓督操，之後再趕到機坪接馬，繼而再跟兩駒返入馬房。上述兩駒都是四歲惡馬，前駒更在上仗贏馬，今次強勢再戰值得追捧。

巴基之勝阿民搵賢哥

每逢跑完夜馬，一眾騎師在翌日晨課都較遲到，昨朝唔例外，儘管奧爾民比起平日遲了現身，但五點半現身的他，仍比多位好手早露面，同時盡顯其勤力程度。而操過馬匹之中，則以「巴基之勝」最有睇頭，因為之後阿民到烽火台休息，第一個搵的人就係蘇偉賢。

 

笑傲江湖威哥急上網

唔講唔知，呂健威目前已累積九百九十八W，換言之尚差兩W就達一千大關，周日能否贏夠兩場達新里程碑當然要跑過至知。不過「笑傲江湖」上仗塞車輸得唔抵，今仗志切補中戰意可靠，昨朝一早出跳威哥一貫昅到實，更矚目一睇完試跑，立即上網重温出賽片段。

奔放天未光跳有睇頭

東廄馬出跳有個特別慣例，就是大多都會在七點後天光先至露面，然而不知何故，「奔放」昨朝早至六點已經進行試跑、仲要當時只有「美麗同享」出試，不似平日東廄馬「聯群結隊」出場。告東尼則一貫緊張，課後走到機坪口睇馬，之後並踩單車護送此駒返入馬房。

