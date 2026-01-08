晨光追擊│「奔放」弗到不得了

一如平日的周四晨課，今朝出跳馬甚踴躍，不乏周日參戰分子及勇馬，現將過程摘錄如下。

「紫荊盛勢」戴頭罩由助手跳兩段，無急口好鎮定，馬身更實淨，保持良好進度。

「加州熱浪」助手拍「挺秀弘利」梁家俊跳兩段，前駒戴頭罩而非拍住走，少少搶口可接受，神態極佳活力充沛，態有進展；後駒戴頭罩及面箍，仍有點拘謹，而且馬身未收得靚，未及水準。

「超勁赤兔」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，比起過往規矩得多，出腳又闊又勁，勝後更進一步。「勇敢孖寶」戴頭罩由何澤堯跳兩段，愈見淡定走勢順暢，力度不斷提升，予人好感。

「奔放」助手跳兩段，氣宇軒昂目光銳利，外觀又省鏡，弗到不得了。「不勞而獲」戴頭罩由周俊樂跳兩段，仍有點急口，但比以往規矩好多，步伐亦不亂，質新馬比前有進。

「迅意」助手跳一段，戴面箍及鼻箍，比前淡定步伐順暢，力度增強，狀態大有進展。

「紅衣財神」楊明綸跳兩段，戴頭罩及面箍，勁力增強不少，身壯毛色靚，觀感勝前。「迅意」助手跳一段，戴面箍及鼻箍，比前淡定步伐順暢，力度增強，狀態大有進展。

「跨境駿馬」戴眼罩由助手拍「開心菓」跳兩段，順跟落後半個馬位，雖頭岳岳但無搶口，而且出腳愈見俐落整齊，狀態亦勇。「彭玥」戴頭罩由何澤堯跳兩段，慣例有點懶散，大馬夠輕身，神態亦對辦，保持近仗水準。

「美神來」戴頭罩由助手跳兩段，墜手起勁火力未減半分，能力平凡但長期呈勇。「勇冠群英」戴頭罩由楊明綸跳兩段，精神奕奕火氣極佳，馬身保持壯健，狀態未見低落。

「浪漫戰神」霍宏聲拍「志醒大將」草地跳兩段，全程落後近兩個馬位，勁度一般，不過外觀幾省鏡，狀態尚可。

「逍遙人生」希威森拍「凌登」巫顯東草地跳兩段，前駒一直搖頭擺腦，走勢好牽強，進步不大；後駒配綵衣出試戴因要考戴眼罩，看似急勁，實則胡亂用力，仍甚稚嫩。

兆文