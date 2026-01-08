Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「星運傳奇」神色活躍

晨操動態
不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「健康愉快」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，老當益壯保養出色。「星運傳奇」助手踱兩圈，過步爽力度貫注，神色活躍又有暗火，毛色復現光澤，抖夠操足全面復勇。

「勁進駒」助手踱一圈，力度依然充沛，馬身好壯好實淨，火氣不俗雙目有神，長期見好體力充沛。「奔放」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態昂揚火氣未減，勇態保持相當省鏡。

「精英高球」助手踱一圈，試來精神爽利，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實展現線條美，上力大有進展。「戀愛狂」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，出腳爽勁貫注力足，神態暢旺活力充沛，喼到贏馬水準。

「跨境駿馬」助手踱一圈，愈來愈放鬆，口勁收斂不少，神態專注目光集中，馬身收靚，確認有進展。「大千雄心」助手踱兩圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，仍在勇境毫無疲態。

勇者為皇弗到漏油

「勇者為皇」運步如輪神采奕奕，步順爽勁神態暢旺。
「勇者為皇」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，步順爽勁神態暢旺，外觀又靚身壯色潤，弗到漏油。「凌風傲雪」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身一直做得好靚，毛色鮮明潤澤，朝氣勃勃好吸引。

謝鋒

