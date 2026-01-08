Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「機械之星」精神爽利

晨操動態
更新時間：00:15 2026-01-08 HKT
發佈時間：00:15 2026-01-08 HKT

由於大多參戰馬留待今朝試跑，加上不少在從化出跳，昨朝快跳馬少之又少，場面極之冷清，現將操練報導過程如下。

「機械之星」戴頭罩由潘頓跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，馬身又靚，保持上佳進度。「嘉應勇士」戴頭罩由田泰安跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍有朝氣，體弱馬持續操得亦是好事。

歡樂老撾躍躍欲試

「歡樂老撾」神態生猛力度又好，論態出色。
「錶之極光」戴頭罩由蔡明紹跳兩段，按住順走姿態輕鬆，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力，有愈戰愈勇之感。「歡樂老撾」戴頭罩由副練跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態生猛力度又好，論態出色。

「朗日自強」奧爾民跳兩段，均速完成力度不弱，外觀仍靚身脹卜卜，保持勇健無走樣。「揀馬之皇」戴眼罩由助手跳兩段，馬身仲係肥肥哋，毛色亦唔靚，火力欠奉，進度未得。

「驍將」戴頭罩由鍾易禮拍「快路」跳三段，步幅開得闊反應亦好，馬身比前更札實，毛色愈來愈靚，多跑下狀態冒升。「摯友心得」戴頭罩由助手跳兩段，畀佢走反應尚算可以下，但力度仲係好一般神色淡，未見進展。

講番周二出跳馬畀大家參考。

「中國心」戴頭罩由潘頓跳三段，刻意快開愈走愈勁，前腳開得闊夠屈曲性，後腿推動力強，狀態不斷冒升。「威利金箭」艾兆禮跳三段，四蹄盡展力度充足，神態昂揚火氣充裕，弗到不得了。

「英駿飛駒」拍「時時開心」跳兩段，同樣助手，前駒走勢硬朗有力，身靚好薄皮，外觀極之駟正，佳態洋溢，後駒落腳比前上力，但仍說不上勇銳。「天福」潘頓跳三段，神情專注目光銳利，馬身好壯展現條線，步挺開揚力度充裕。

兆文

