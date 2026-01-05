晨光追擊│「堅闖」展現活力

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「堅闖」紀仁安跳兩段，戴頭罩及鼻箍，神態活躍走勢爽夾勁，且展現活力，去番最佳時。「巴閉王」戴頭罩由布文跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，前所未見吸引。

「步風雷」戴頭罩由潘頓跳兩段，好墜手火氣好，翻步急勁有力，打仔馬長期勇銳。「將睿」助手跳兩段，神情專注表現淡定，出腳整齊俐落，外觀亦省鏡。

「嘉應駿昇」戴眼罩及頭罩由田泰安跳一段，慢試鎮定脾氣有改善，身壯實淨毛色悅目。「友瑩仁」戴頭罩由紀仁安跳兩段，擔高頭走有威勢，身修長夠札實，落腳輕巧有力。

「輕功猛男」戴頭罩由田泰安跳兩段，馬身好粗壯，毛色立立令，單講狀態好駟正。「自動自覺」戴頭罩由潘頓跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀又省鏡。

「巴閉佬」戴頭罩由奧爾民跳兩段，仍有點不規矩頭擰擰，毛色則愈見潤澤保持進度。「江南勇士」戴頭罩由楊明綸跳兩段，力度明顯好過之前，神色無咁淡，有起色。

「泰泰精神」戴頭罩由助手跳兩段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，觀感不遜贏馬時。「維港激流」戴頭罩由紀仁安跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色潤澤馬身實淨。

天下寵兒正值勇境

「天下寵兒」健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展。
「天下寵兒」健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展。

「天下寵兒」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，正值勇境。「遨遊波士」戴頭罩由潘頓跳兩段，按住順走姿態輕鬆，毛色金光閃閃，大馬又輕身。

「連連幸運」黃智弘拍「凡凡有餘」助手草地跳兩段，前駒一直領先，細馬身壯唔瘦，神態軒昂展現朝氣，出腳又夠爽，後駒戴頭罩，急口唔太規矩，跑姿也不太好睇，不過不失。

兆文

