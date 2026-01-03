Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「水晶酒杯」綸仔多表情

晨操動態
更新時間：00:55 2026-01-03 HKT
楊明綸季內贏了七W成績不俗，今戰大有機會增添進帳，甚至起個孖，原因手執三匹餐士馬，包括「水晶酒杯」、「興馳千里」及「心雄雄」，前駒更得到綸仔格外重視，昨朝六點現身即替此駒出跳，最有睇頭課後詳細向桂福特匯報，當時仲講到手舞足蹈相當肉緊。

希斯捉住三好手密斟

講開楊明綸，講下「心雄雄」，昨朝耙地後六點四十分出跳，當時尚有希廄兩匹參戰馬試跑，包括田泰安試「帶贏來」，以及艾道拿跳「文明福星」。希斯當然忙到不可開交，出跳時走上烽火台二樓督操，操後就趕去機坪主持大局，並捉住三位騎師逐一傾談開會。

葉廄雙雄安仔好積極

大多周日參戰馬已做試跑，加上周五並非主要課期，今朝晨課顯得甚冷清，一班騎師自然比平日遲到，有些甚至無到，田泰安是相對積極的一位，五點半已現身試無賽程「共建世界」，十分鐘後試葉廄雙雄「榮駿大道」和「天比高」，之後空檔更到烽火台搵葉楚航傾大計。

「運高八斗」輝哥醒小潘

昨晨姚廄積極練兵，姚本輝全程在機坪打點一切，督操完畢再接馬，忙到唔停手。如此緊張當然有出擊馬在手，當中重點要留意「運高八斗」，唔似其他姚廄戰駒於前朝出跳，留待昨朝先至試跑，不知是否遷就潘明輝，但這天指定後者出試，輝哥更親托佢上馬充滿睇頭。

「熾烈神駒」成哥動殺機

沈集成喺香港已累積八百九十八場頭馬，仲差兩W就到九百W大關，周日雖然只出馬三匹，不過有匹「熾烈神駒」未許輕視。事關唞夠操足之下，最近在從化試閘輕勝勇態洋溢，就算昨朝到內圈踱步亦非常吸引，課後成哥到機坪接馬，之後仲跟住此駒返入馬房。
 

