內圈捕影│「 首飾悟空」鋒芒畢露
更新時間：18:59 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:59 2026-01-02 HKT
大多參戰馬今朝到內圈出試，摘錄如下。
「英雄豪傑」助手踱一圈，出腳輕爽力度充足，火氣不俗狀態對辦。「睿盛人生」助手踱一圈，神生步爽充滿朝氣，進度愈見出色。「忠誠明駒」助手踱一圈，步順輕快有彈力，神色活躍充滿朝氣。「樂勝天下」助手踱一圈，力度充足暗火湧現，勝後狀態有進無退。
「首飾悟空」助手踱一圈，步挺順暢有彈力，更進一步鋒芒畢露。「砂漿騏星」助手踱一圈，落腳整齊走勢又硬淨，大有進展。「仁仁有餘」助手踱兩圈，翻步急密力度足，態在上佳。「旋風傳奇」助手踱一圈，出腳爽勁貫注力足，予人好感。「凝聚美麗」助手踱一圈，弓起雞公頸神態生猛，保持勇健。
