晨光追擊│ 「心雄雄」勇況空前

今朝大圈上出跳的周日參戰馬並非太多，當中甚少弗馬，遠遠不及周四晨課精彩，現將操練摘錄如下。

「興馳千里」戴頭罩由楊明綸跳兩段，聚精會神未見郁身郁勢，神生步爽，狀態更吸引更省鏡。「榮駿大道」田泰安跳兩段，跳來似模似樣，馬身輕且步挺力度充沛，勝後更進一步。「紫荊傳令」戴頭罩由助手跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤，狀態略進。

「凱旋幸運」助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身喼得靚，保持上佳水準。「心雄雄」戴頭罩由楊明綸跳一段，神情專注步伐穩健，力度愈見提升，前所未見吸引。「文明福星」戴頭罩由艾道拿跳一段，有一股蠻勁要捉實，馬身結實毛色悅目，狀態不遜贏馬時。「細水長流」戴眼罩由助手拍「解碼」跳兩段，按住落後聽教聽話，步挺急勁有彈力，回程時擔高馬頭，樣子極神氣，仗比仗好。

「運高八斗」戴頭罩由潘明輝跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，馬身保持得靚，保持勇態。「水晶酒杯」戴頭罩由楊明綸跳兩段，走過情緒集中，落腳爽朗外觀對辦，大馬甚輕身，狀態平穩。「建測精英」戴頭罩由助手扣住順跳一段，力度不錯，毛色向來淡淡地，觀感非差。「陸小鳳」紀仁安跳兩段，淡定走過神采奕奕，馬身實淨現線條，出腳輕快力度夠，狀態不俗。

「太陽勇士」戴眼罩及頭罩由副練跳一段，扣住而馳心火湧現，步順力勁身又夠壯，打仔馬長期呈勇。「龍傲綾羅」戴頭罩由何澤堯跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，力度不斷增強，馬身又夠壯，狀態已起。「赤風驪」戴眼罩及頭罩由助手草地跳兩段，韁口仍未改善，大半程搶口欠放鬆，動作又生硬，未及水準。「行運加持」戴頭罩由田泰安草地跳兩段，跨下跨下，展步仍欠順暢，馬身則比前收壯，初起階段。

兆文