Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「星火燎原」長期呈勇

晨操動態
更新時間：18:45 2026-01-01 HKT
發佈時間：18:45 2026-01-01 HKT

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「星火燎原」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，打仔馬長期呈勇。「陶夢成真」助手踱兩圈，試來相當放鬆，情緒不斷改善，馬身愈收愈實淨，力度亦增強，大有進展。

「興馳千里」楊明綸踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身更壯毛色潤澤，力度持續提升，勝後更進一步。「龍傲綾羅」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，態況出色進度理想。

「隼風雲」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，毛色開始光澤，神色亦轉好，馬身收得靚，確認踏上正軌。「雷神太保」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身保持飽滿，一直在上佳水準。

顏色之皇星味甚濃

「顏色之皇」充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利。
「顏色之皇」充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利。

「烈焰光芒」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，馬身好靚全身肌肉，神色活躍火氣又好，極具好感。「顏色之皇」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退星味甚濃。

「文明福星」助手踱兩圈，重口馬一貫捉到實，神態集中身壯力健，落腳比前更輕更爽，去番最弗時。「話你知」助手踱兩圈，雙目有神呈現朝氣，步伐硬朗勁度足夠，神態回旺力度不弱，久沉馬有轉機。

謝鋒

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
5小時前
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
4小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
即時國際
49分鐘前
天文台｜冷鋒今殺到 1.2最低氣溫12℃ 一日之間跌10℃ 料入冬以來最凍
天文台發寒冷天氣警告 冷鋒今晚殺到明早最低氣溫12℃ 料成入冬以來最凍
社會
6小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
7小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
12小時前