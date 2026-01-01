內圈捕影│「星火燎原」長期呈勇

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「星火燎原」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，打仔馬長期呈勇。「陶夢成真」助手踱兩圈，試來相當放鬆，情緒不斷改善，馬身愈收愈實淨，力度亦增強，大有進展。

「興馳千里」楊明綸踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身更壯毛色潤澤，力度持續提升，勝後更進一步。「龍傲綾羅」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，態況出色進度理想。

「隼風雲」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，毛色開始光澤，神色亦轉好，馬身收得靚，確認踏上正軌。「雷神太保」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身保持飽滿，一直在上佳水準。

顏色之皇星味甚濃

「顏色之皇」充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利。

「烈焰光芒」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，馬身好靚全身肌肉，神色活躍火氣又好，極具好感。「顏色之皇」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退星味甚濃。

「文明福星」助手踱兩圈，重口馬一貫捉到實，神態集中身壯力健，落腳比前更輕更爽，去番最弗時。「話你知」助手踱兩圈，雙目有神呈現朝氣，步伐硬朗勁度足夠，神態回旺力度不弱，久沉馬有轉機。

謝鋒