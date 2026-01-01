晨光追擊│「時尚風趣」神態生猛

賽事在周日上演，因此不少參戰馬於今朝試跑，勇馬比比皆是，現將操練報導過程如下。

「時尚風趣」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態生猛。「超霸勝」戴眼罩由副練跳一段，扣住慢試似現朝氣，身輕步挺有活力，大有起色。

「首飾悟空」戴頭罩由助手跳兩段，精神奕奕極具朝氣，力度繼續提升，有進無退。「大番薯」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，洒開大步衝刺勁度十足，喼到勇態精力旺盛。

「紅衣醒目」戴頭罩由潘頓跳兩段，馬身好靚展現線條美，走勢硬朗，一直在上佳水準。「八駿福昇」戴頭罩由助手跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤。

「龍城精將」戴頭罩由助手跳一段，馬身實淨毛色潤澤，步穩力唔錯上佳水準。「大眾福星」戴頭罩由潘頓跳兩段，神情專注步伐穩健，力度有增無減，灰馬身夠壯。

「開心五月」戴眼罩及頭罩由鍾易禮跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍有朝氣，不遜贏馬時。「熾烈神駒」戴頭罩由助手跳兩段，沿中檔順走，試來輕描淡寫，展現活力觀感不俗。

瑤瑤日上依然勇銳

「瑤瑤日上」四蹄盡展彈力十足。

「瑤瑤日上」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，依然勇銳。「駿馬之星」梁家俊跳兩段，戴頭罩及鼻箍，一貫頭岳岳，展步順暢有彈力。

「星際快車」助手跳兩段，身壯色潤外觀一向好睇，而且好火好力夠墜手。「高高至高」戴頭罩由霍宏聲拍怑跳馬跳三段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，上火上力極速入局。

「喜尊龍」艾兆禮泥閘跳一段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，馬身又喼得靚。

兆文