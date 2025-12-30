晨光追擊│「星運少爵」火力充裕

雖然多位騎練上了從化試閘，然而今朝出跳馬尚算不少，尤其希廄更大舉練兵，報導如下。

「美好夢想」戴頭罩由霍宏聲跳一段，落腳輕快力度不弱，神態對辦且夠隻中，有點進展。「星運少爵」戴頭罩由助手跳兩段，擔高頭走好神氣，火力充裕，外觀亦對辦，去番最佳時候。

「東方魅影」戴頭罩由助手跳一段，神態活躍走勢爽勁，馬身好靚夠壯，能力平凡但狀態出色。「光年魅力」助手跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤，勇況十足。

「威威父子」戴頭罩由助手跳兩段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，細馬身壯，具備爭勝水準。「智多多寶」助手跳一段，戴頭罩及鼻箍，扣住而馳心火湧現，韁口仍有點敏感，神態極佳走勢爽勁。

「永遠美麗」戴頭罩由助手跳兩段，試來精神爽利，翻步急密力度不弱，外觀駟正有起色。「信心星」戴頭罩由助手跳一段，步幅開得好闊又夠急勁，馬身脹卜卜，毛色更充滿光澤。

「幸運風彩」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，早熟分子上火上力。「晶晶日上」戴頭罩由助手草地跳兩段，平淡走過而已，唔夠勢唔夠火，久沉未復勇態。

好友心得躍躍欲試

「榮耀盛甲」助手跳兩段，用暗力拉實，神態活躍力度唔錯，出腳既輕又有彈力。「好友心得」戴頭罩由班德禮跳一段，墜手躍躍欲試，火力未減半分，馬身好靚保持粗壯。

「龍之輝」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，重口馬無搶走，實則唔夠火，毛色又淡色，欠火欠力。「最感」戴頭罩由助手跳一段，力度好普通，毛色亦淡，初起階段未夠銳利。

兆文