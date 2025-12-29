內圈捕影｜「八駿笑昇」神態暢旺

大多元旦日參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「八駿笑昇」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，神采奕奕一直見好。

「快樂老撾」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足夠，論態極之出色。

「舞林密碼」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身保持粗壯，火氣未減半分，老而彌堅保持勇態。

「三軍勇將」助手踱一圈，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇無疲態。

「幸運傳承」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身更壯毛色悅目，朝氣勃勃勇況依然。

「偵探傳奇」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實外觀對辦，早熟上力惹好感。

「超勝無敵」助手踱一圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，身靚色潤外觀省鏡，勇銳無比。

「勝多多」助手踱一圈，神情專注目光如炬，馬身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣仍盛，狀態長期銳利。

「醒目高球」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收壯，進度理想。

「卓越蒨鋒」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勇態保持有餘。

謝鋒