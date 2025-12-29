內圈捕影｜「八駿笑昇」神態暢旺
更新時間：00:04 2025-12-29 HKT
發佈時間：00:04 2025-12-29 HKT
發佈時間：00:04 2025-12-29 HKT
大多元旦日參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。
「八駿笑昇」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，神采奕奕一直見好。
「快樂老撾」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足夠，論態極之出色。
「舞林密碼」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身保持粗壯，火氣未減半分，老而彌堅保持勇態。
「三軍勇將」助手踱一圈，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇無疲態。
「幸運傳承」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身更壯毛色悅目，朝氣勃勃勇況依然。
「偵探傳奇」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實外觀對辦，早熟上力惹好感。
「超勝無敵」助手踱一圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，身靚色潤外觀省鏡，勇銳無比。
「勝多多」助手踱一圈，神情專注目光如炬，馬身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣仍盛，狀態長期銳利。
「醒目高球」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收壯，進度理想。
「卓越蒨鋒」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勇態保持有餘。
謝鋒
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT