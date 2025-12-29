Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影｜「八駿笑昇」神態暢旺

晨操動態
更新時間：00:04 2025-12-29 HKT
發佈時間：00:04 2025-12-29 HKT

大多元旦日參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「八駿笑昇」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，神采奕奕一直見好。
「快樂老撾」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足夠，論態極之出色。
「舞林密碼」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身保持粗壯，火氣未減半分，老而彌堅保持勇態。
「三軍勇將」助手踱一圈，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇無疲態。
「幸運傳承」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身更壯毛色悅目，朝氣勃勃勇況依然。
「偵探傳奇」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實外觀對辦，早熟上力惹好感。
「超勝無敵」助手踱一圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，身靚色潤外觀省鏡，勇銳無比。
「勝多多」助手踱一圈，神情專注目光如炬，馬身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣仍盛，狀態長期銳利。
「醒目高球」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收壯，進度理想。
「卓越蒨鋒」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勇態保持有餘。

謝鋒 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
5小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
8小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
14小時前
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
影視圈
7小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
6小時前
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
影視圈
10小時前
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
時事熱話
8小時前