晨光追擊│「嘉應奇兵」神態活躍

晨操動態
更新時間：00:15 2025-12-28 HKT
發佈時間：00:15 2025-12-28 HKT

大多馬匹留待明天試跑，然而昨朝出跳馬也尚算不少，並且有多位騎師到場操馬，現將操練過程報道如下。

「嘉應奇兵」戴頭罩由助手跳一段，按慢輕抒步頭，朝氣勃勃神態活躍，馬身好壯好實淨。「智多多寶」戴頭罩由潘頓跳一段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉結實，正值勇境。

「東方魅影」戴頭罩由助手跳一段，馬身實淨毛色潤澤，步穩力唔錯，一直在上佳水準。「共創歡欣」楊明綸拍「美好夢想」霍宏聲跳兩段，前駒愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，但走規仍帶點生硬；後駒力度好普通，末段更伸頸借力，出腳亦欠爽勁。

「榮耀掌星」戴眼罩由霍宏聲跳三段，出腳流暢力度充足，神色甚佳火氣又好。「川河帥駒」助手跳兩段，按住慢試神采奕奕，馬身靚毛色悅目，雙目炯炯有神。

「榮耀盛甲」戴眼罩由助手拍「本領輝煌」跳兩段，試來精神爽利，翻步急密有彈力，火氣唔錯不斷轉好。「家樂寶駒」助手跳三段，戴面箍，帶點均速過步暢順，力度神態俱一般，不過不失。

風雲武士躍躍欲試

「風雲武士」暗火湧現，神態昂揚渾身是勁。

「風雲武士」戴頭罩由田泰安跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態昂揚渾身是勁。「競駿非凡」韋達跳兩段，岳高頭走神氣十足，落腳點地無聲，銳氣正盛。

「天威」戴頭罩由巫顯東跳兩段，平穩走過而已，勁度唔太夠，且神色好淡。「穿甲金鷹」戴頭罩由艾兆禮跳三段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，翻步急密力度充裕。

「飛馬座」助手拍「無比小子」跳兩段，大大步走過饒具朝氣，外觀愈來愈靚，進度頗出色。「胡椒軍曹」由戴頭罩由助手跳一段，火力一般，馬身則幾實淨，未見突出。

兆文
 

