內圈捕影│「舞林密碼」步挺順暢

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「舞林密碼」助手踱兩圈，毛色悅目，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，近況一直唔錯。「關鍵所在」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若，身靚力足毛色潤澤，唞夠操足仍勇。

「確好勁」助手踱一圈，步姿爽朗彈力充足，毛色亮麗馬身扎實，神色活躍懶性大減，確認大有進展。「醒目高球」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，馬身好靚好壯，神態生猛雙目有神，操足而臨不斷進步。

「過關勇士」助手踱兩圈，試來精神爽利，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，觀感不俗狀態好。「洪才」助手踱一圈，快慢由人變得乖巧，步順輕快力度唔差，馬身保持壯健，毛色更靚到金光閃閃。

風火恆雲神生步爽

「風火恆雲」充滿朝氣，去番最佳時候。

「加州星皓」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火力不俗狀態對辦。「風火恆雲」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀亦極之四正，去番最佳時候。

「幸運傳承」助手踱兩圈，贏開展現氣勢，目光炯炯有神，馬身更壯步挺有力，勝後再進佳態洋溢。「龍又生」助手踱一圈，收斂淡定唔再搶口，全程接受操控，灰馬身壯有肌肉，力度亦不斷提升進度好。

謝鋒