內圈捕影│「幻影旋風」呈現朝氣

晨操動態
更新時間：15:45 2025-12-25 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-25 HKT

不少參戰馬今朝到內圈出試，場面熱鬧，現將操練報道如下。

「幻影旋風」助手踱兩圈，擔高頭走馬頸有力，落腳輕巧夠俐落，神色甚佳呈現朝氣，確認踏上正軌。「疾風財子」助手踱兩圈，一課比一課放鬆，神態專注目光集中，馬身收壯無肥態，進度相當理想。

「志滿同行」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光銳利火氣旺盛，身靚實淨全身肌肉，勇況更增譽滿欄邊。「平凡騎士」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若，身靚力度充足，仍在勇境體力充裕。

「翹峯」助手踱一圈，力度依然充沛，馬身極之粗壯好實淨，暗火展現雙目有神，體弱分子勇況保持。「後無來者」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足毛色油潤，馬身更見壯碩，操足更加省鏡。

富心星步挺順暢

「富心星」馬身結實呈現線條，神態回旺已在勇境。
「富心星」馬身結實呈現線條，神態回旺已在勇境。

「手到齊來」助手踱兩圈，氣宇軒昂神采奕奕，步伐穩健力度未減，馬身依舊咁靚，打仔馬長期省鏡。「富心星」助手踱兩圈，步挺順暢又有彈力，毛色鮮明潤澤，馬身結實呈現線條，神態回旺已在勇境。

「皇龍飛將」助手踱一圈，神情專注目光如炬，毛色立立令，簡直亮到發光，火氣更相當好，威風澟澟。「寶進」助手踱一圈，精神奕奕目光銳利，步挺爽勁力度充足，馬身壯到不得了，操足重現朝氣。

謝鋒

