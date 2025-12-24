內圈捕影│「添開心」神態軒昂

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「非惟僥倖」助手踱一圈，大大步走過，步順爽勁神態暢旺，馬身結實展現線條，朝氣勃勃持續態勇。「添開心」助手踱一圈，一貫急無時無刻搶走，心火旺盛但無汗濕，馬身靚神態軒昂，佳態保持有餘。

「帥帥友福」助手踱兩圈，輕描淡寫完成神態自若，身靚力度充足，走勢爽朗有力，仍在上佳水準。「不同世界」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，新勝猶勇無走樣。

「凌風傲雪」助手踱一圈，出腳輕快彈力夠，外觀對辦身色吸引，火力亦比前充裕，有煥然一新之感。「香港仔」助手踱一圈，郁身郁勢慣性如此，論態比前更好，馬身收靚再無肥態，出腳輕巧力度充足。

源好運步順力雄

「源好運」擔高頭走樣子神氣，持續進步佳態洋溢。

「棒棒糖」助手踱兩圈，快慢由人表現乖巧，馬身喼得好壯，目光銳利充滿朝氣，神采奕奕仍具好感。「源好運」助手踱一圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，試閘健步如飛，持續進步佳態洋溢。

「勁勇皇駒」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽貫注力足，馬身收實毛色亦轉靚，大有進步。「香港精神」助手踱一圈，毛色立立令鳥卒卒，馬身壯全身肌肉，步挺急勁力度未減，老馬雄風猶在。

謝鋒