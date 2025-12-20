Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「駿馬之寶」正值勇境

晨操動態
更新時間：18:45 2025-12-20 HKT
發佈時間：18:45 2025-12-20 HKT

賽事在下周二上演，因此不少參戰馬於今朝試跑，勇馬比比皆是，現將操練過程報道如下。

「駿馬之寶」戴頭罩由助手跳兩段，馬頭一貫岳高，勁度極之充裕，身壯毛色靚正值勇境。「志醒大將」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身收得實淨，有明顯進展。

「龍文鞭影」戴頭罩由班德禮跳兩段，走勢硬朗勁力未減半分，身靚薄皮，勇態有增無減。「活力精神」戴頭罩由潘頓跳兩段，步幅開得好闊，毛色油潤立立令，予人極佳觀感。

「加州本事」戴眼罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，馬身又喼得靚。「八里旺」戴頭罩由楊明綸跳三段，神色無咁淡，力度亦增強，轉好之中。

「踏雪尋梅」韋達拍「電路一百」跳兩段，戴面箍，一直無轉腳但過程順暢，神態活躍觀感非差。「快樂寶寶」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現要緊韁捉實，神態活潑正值勇境。

「至尊瑰寶」戴頭罩由潘頓跳兩段，按住順走輕鬆完成，神態昂揚火力充裕，氣勢如虹。「大數據」戴眼罩由助手拍「各絲各法」跳兩段，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身扎實，確認去番最佳時。

喜蓮勇感譽滿欄邊

「喜蓮勇感」大步順走力度充沛，馬身結實毛色潤澤。
「喜蓮勇感」大步順走力度充沛，馬身結實毛色潤澤。

「奔放」助手跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀亦省鏡。「喜蓮勇感」戴頭罩由助手跳兩段，大步順走力度充沛，馬身結實毛色潤澤，譽滿欄邊。

「快馬加鞭」戴眼罩由助手跳兩段，無轉腳不過步伐順暢，力度未減半分，毛色好靚好悅目。「心裡有數」助手泥閘跳一段，出閘後捉住唔跳得得快，神情集中步順輕快，馬身甚扎實。

兆文
 

