內圈捕影│「不勞而獲」目光銳利

晨操動態
更新時間：15:15 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-19 HKT

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「美神來」助手踱一圈，力度依然充沛，馬身好實淨，毛色立立令，暗火展現雙目有神，正值勇境。「不勞而獲」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，進度轉好勇況已備。

「辣得金」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，論態非常出色。「葳莉非凡」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，鋒芒畢露

「嵐臣」助手踱一圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，不斷進步漸入佳境。「天蓬貓」助手踱一圈，唔再心急神閒氣定，馬身好實淨無肥態，雙目有神走勢爽朗，勇態不斷冒升。

忠誠明駒神采奕奕

「忠誠明駒」一貫高班馬風采，予人極佳好感。
「忠誠明駒」一貫高班馬風采，予人極佳好感。

「忠誠明駒」助手踱一圈，淡淡定走過，不慌不忙一貫高班馬風采，神采奕奕氣勢不弱，予人極佳好感。「笑傲江湖」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神態活躍火力充裕，狀態對辦。

「仁仁有餘」助手踱兩圈，神色好過之前，火氣亦然，馬身實淨毛色油潤，步挺輕爽呈現活力，有起色。「一定超」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁又有彈力，雙目有神毛色充滿光澤，勝後更進更搶鏡。

謝鋒

