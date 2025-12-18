Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「美神來」神態活潑

晨操動態
更新時間：15:49 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:49 2025-12-18 HKT

今朝出跳的參戰馬依然唔少，當中不乏勇馬，亦有不少騎師到場，現將操練報導過程如下。

「興馳千里」戴頭罩由楊明綸拍「雙星報喜」跳兩段，一畀指示立即後上過馬，整個過程清脆俐落，步伐純熟早熟醒神。「美神來」戴頭罩由何澤堯跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活潑火力未減，近況弗到震。

「駿奕快車」奧爾民跳兩段，擔高頭走步挺爽朗，毛色油潤悅目未見走樣。「嘉應駿馬」戴眼罩及頭罩由田泰安跳兩段，大步順走饒具好感，身夠輕翻步順暢有力。

「超勁赤兔」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，慣例急口主動搶走，走勢硬朗身喼得壯，精神飽滿上佳水準。「做好自己」戴頭罩由布文跳兩段，四蹄盡展力度充裕，火氣有增無減，喼到身壯勇況依然。

「精算特殊」戴頭罩由助手跳兩段，步穩力足馬身喼得靚，神采奕奕仍具好感。「紫荊歡呼」戴頭罩由班禮德跳一段，放鬆淡定走過，身已收靚，落腳夠輕快。

「帥帥友福」戴眼罩及頭罩由副練跳兩段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，極具好感。「包裝明將」戴眼罩由助手草地跳兩段，仍有少少唔規矩，不過身好靚毛色立立令，勝後更吸引。

天福朝氣勃勃

「天福」神態活躍，目光銳利呈現朝氣。
「天福」神態活躍，目光銳利呈現朝氣。

「天福」助手跳兩段，按慢輕抒步頭，朝氣勃勃神態活躍，目光銳利呈現朝氣。「忠誠明駒」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，神色好過之前，馬身亦收壯了，仲要聚精會神快慢由人。

「戀愛狂」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠爽勁，毛色亮到透光，馬身脹卜卜。「大千雄心」助手草地跳兩段，神情專注目光銳利，大馬唔重身動作瀟灑，勝後更上層樓。

「仁仁有餘」黃智弘草地跳兩段，步輕彈力十足，神態暢旺饒具朝氣，單講狀態好對辦。

兆文

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前