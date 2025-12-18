晨光追擊│「美神來」神態活潑

今朝出跳的參戰馬依然唔少，當中不乏勇馬，亦有不少騎師到場，現將操練報導過程如下。

「興馳千里」戴頭罩由楊明綸拍「雙星報喜」跳兩段，一畀指示立即後上過馬，整個過程清脆俐落，步伐純熟早熟醒神。「美神來」戴頭罩由何澤堯跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活潑火力未減，近況弗到震。

「駿奕快車」奧爾民跳兩段，擔高頭走步挺爽朗，毛色油潤悅目未見走樣。「嘉應駿馬」戴眼罩及頭罩由田泰安跳兩段，大步順走饒具好感，身夠輕翻步順暢有力。

「超勁赤兔」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，慣例急口主動搶走，走勢硬朗身喼得壯，精神飽滿上佳水準。「做好自己」戴頭罩由布文跳兩段，四蹄盡展力度充裕，火氣有增無減，喼到身壯勇況依然。

「精算特殊」戴頭罩由助手跳兩段，步穩力足馬身喼得靚，神采奕奕仍具好感。「紫荊歡呼」戴頭罩由班禮德跳一段，放鬆淡定走過，身已收靚，落腳夠輕快。

「帥帥友福」戴眼罩及頭罩由副練跳兩段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，極具好感。「包裝明將」戴眼罩由助手草地跳兩段，仍有少少唔規矩，不過身好靚毛色立立令，勝後更吸引。

天福朝氣勃勃

「天福」神態活躍，目光銳利呈現朝氣。

「天福」助手跳兩段，按慢輕抒步頭，朝氣勃勃神態活躍，目光銳利呈現朝氣。「忠誠明駒」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，神色好過之前，馬身亦收壯了，仲要聚精會神快慢由人。

「戀愛狂」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠爽勁，毛色亮到透光，馬身脹卜卜。「大千雄心」助手草地跳兩段，神情專注目光銳利，大馬唔重身動作瀟灑，勝後更上層樓。

「仁仁有餘」黃智弘草地跳兩段，步輕彈力十足，神態暢旺饒具朝氣，單講狀態好對辦。

兆文