Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「新力驕」躍躍欲試

晨操動態
更新時間：15:49 2025-12-17 HKT
發佈時間：15:49 2025-12-17 HKT

今朝出跳的參戰馬尚算不少，不過弗馬唔算太多，亦甚少騎師到場操馬，現將操練報導過程如下。

「非凡達」鍾易禮拍「上浦福旺」跳兩段，有番墜手感火氣好，尚要愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，重新振作。「精算激流」拍「健康快車」跳兩段，同樣助手，前駒戴眼罩，均速順走力度唔錯，馬身夠紮實，觀感尚算不差，後駒比之前輕身了，但神色仍淡且唔夠火氣。

「新力驕」戴頭罩由麥道朗跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤，勇態保持有餘。「加州熱浪」戴眼罩由艾道拿跳兩段，改戴眼罩效果不俗，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢。

「風火恆雲」戴頭罩由助手拍「運高八斗」跳兩段，重口馬捉實側住頭走，神態活躍走勢硬朗，而且毛色靚番好多。「金多囍」戴頭罩由助手跳兩段，步穩力足火氣唔差，身色皆靚外觀討好，長期在爭勝水平。

「新力好」戴眼罩及頭罩由副練跳一段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，狀態一直見好。「賢知友您」副練跳一段，一課比一課規矩，無再岳頭岳腦，台型出眾，馬身亦收靚。

「會當凌」戴頭罩由周俊樂跳兩段，健步如飛渾身是勁，火力有增無減，外觀省鏡弗到漏油。「嵐臣」戴頭罩由助手跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，身肌更實淨不斷進步。

八仟財陞神情專注

「八仟財陞」步伐穩健有力，論態極之對辦。
「八仟財陞」步伐穩健有力，論態極之對辦。

「君達得」戴頭罩由助手跳兩段，急口馬畀佢走反應唔錯，末段保持勁力，確認復甦。「八仟財陞」戴眼罩由梁家俊跳兩段，唔算懶性神情專注，步伐穩健有力，論態極之對辦。

「星月飛雲」韋達跳兩段，戴面箍，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，火力增強勇態冒升。

兆文

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
5小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
22小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
6小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
26分鐘前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
8小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
6小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
23小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT