晨光追擊│「新力驕」躍躍欲試

今朝出跳的參戰馬尚算不少，不過弗馬唔算太多，亦甚少騎師到場操馬，現將操練報導過程如下。

「非凡達」鍾易禮拍「上浦福旺」跳兩段，有番墜手感火氣好，尚要愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，重新振作。「精算激流」拍「健康快車」跳兩段，同樣助手，前駒戴眼罩，均速順走力度唔錯，馬身夠紮實，觀感尚算不差，後駒比之前輕身了，但神色仍淡且唔夠火氣。

「新力驕」戴頭罩由麥道朗跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤，勇態保持有餘。「加州熱浪」戴眼罩由艾道拿跳兩段，改戴眼罩效果不俗，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢。

「風火恆雲」戴頭罩由助手拍「運高八斗」跳兩段，重口馬捉實側住頭走，神態活躍走勢硬朗，而且毛色靚番好多。「金多囍」戴頭罩由助手跳兩段，步穩力足火氣唔差，身色皆靚外觀討好，長期在爭勝水平。

「新力好」戴眼罩及頭罩由副練跳一段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，狀態一直見好。「賢知友您」副練跳一段，一課比一課規矩，無再岳頭岳腦，台型出眾，馬身亦收靚。

「會當凌」戴頭罩由周俊樂跳兩段，健步如飛渾身是勁，火力有增無減，外觀省鏡弗到漏油。「嵐臣」戴頭罩由助手跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，身肌更實淨不斷進步。

「君達得」戴頭罩由助手跳兩段，急口馬畀佢走反應唔錯，末段保持勁力，確認復甦。「八仟財陞」戴眼罩由梁家俊跳兩段，唔算懶性神情專注，步伐穩健有力，論態極之對辦。

「星月飛雲」韋達跳兩段，戴面箍，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，火力增強勇態冒升。

兆文