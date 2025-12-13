內圈捕影│「穿甲戰鷹」心火湧現

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「嘉應駿昇」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，弱馬操得好醒神。「穿甲戰鷹」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，身壯健毛色悅目，雙目炯炯有神，抖夠操足充滿朝氣。

「嘉應高昇」助手踱一圈，馬身唔瘦好札實，步順輕快有彈力，神色甚佳現朝氣，比起上仗更加吸引。「幸運愉快」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦夠實淨，觀感唔差。

「滿心星」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身好實淨現線條，毛色油潤好睇，一直見好體力充沛。「至尊高超」助手踱一圈，全程岳高頭好神氣，細馬身夠壯，力度比之前增強不少，熱夠身勇況冒升。

大眾福星步順開揚

「大眾福星」神態活潑火力未減，勇態有增無減。

「永遠美麗」助手踱一圈，大步順走氣宇軒昂，墜手火氣重現，毛色好睇金光閃閃，久沉馬終有轉機。「大眾福星」助手踱一圈，神態活潑火力未減，步順開揚貫注力強，灰馬喼到身壯，勇態有增無減。

「風再起時」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度充沛，最近試閘依舊表現出色。「錶之銀河」助手踱一圈，馬身結實毛色亮到透光，暗火展現神采飛揚，落腳爽勁輕巧，有進無退。

謝鋒