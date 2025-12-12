Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「榮駿大道」安仔拍馬頸

晨操動態
更新時間：11:31 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:31 2025-12-12 HKT

昨朝大部分騎師絕早到場操馬，其中田泰安更早到四點九開操已現身，全朝操馬多匹，包括為多匹桂廄新馬出跳，動態積極。而講到最吸引，則是為今次參戰馬「榮駿大道」出試，因為安仔多次拍馬頸鼓勵之餘，出跳前葉楚航走出跑道口教路，正正是練者一貫搏殺動靜。

羅廄兩駒家俊好心機

國際賽日有多位猛將客串，華將坐騎自然買少見少，幸好羅富全有情有義，仍將「遨遊波士」和「發財先鋒」交予梁家俊出戰。家俊不敢怠慢，昨朝親身為兩駒考驗，並每次落馬後停下腳步細心觀察馬匹神情，而之後空檔更主動搵全哥，當時兩人足足傾了十分鐘。

「魅力知耀」綸仔做好戲

講開支持華將，希斯亦力撐徒孫楊明綸，今次餐士馬「魅力知耀」繼續委予重任。論馬真係弗到爆，上仗縱使出戰路短千六都上名，同時證明新加眼罩好有幫助，至於昨朝出跳更墜手火猛躍躍欲試，拉到綸仔手軟，當然課後希斯到機坪接馬，捉住綸仔密斟亦動態矚目。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
16小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
20小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
23小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
19小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
22小時前
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老 忽然暴瘦面色青灰 跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老  忽然暴瘦面色青灰  跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
影視圈
3小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結
社會
5小時前