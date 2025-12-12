沙田早晨│「榮駿大道」安仔拍馬頸

昨朝大部分騎師絕早到場操馬，其中田泰安更早到四點九開操已現身，全朝操馬多匹，包括為多匹桂廄新馬出跳，動態積極。而講到最吸引，則是為今次參戰馬「榮駿大道」出試，因為安仔多次拍馬頸鼓勵之餘，出跳前葉楚航走出跑道口教路，正正是練者一貫搏殺動靜。

羅廄兩駒家俊好心機

國際賽日有多位猛將客串，華將坐騎自然買少見少，幸好羅富全有情有義，仍將「遨遊波士」和「發財先鋒」交予梁家俊出戰。家俊不敢怠慢，昨朝親身為兩駒考驗，並每次落馬後停下腳步細心觀察馬匹神情，而之後空檔更主動搵全哥，當時兩人足足傾了十分鐘。

「魅力知耀」綸仔做好戲

講開支持華將，希斯亦力撐徒孫楊明綸，今次餐士馬「魅力知耀」繼續委予重任。論馬真係弗到爆，上仗縱使出戰路短千六都上名，同時證明新加眼罩好有幫助，至於昨朝出跳更墜手火猛躍躍欲試，拉到綸仔手軟，當然課後希斯到機坪接馬，捉住綸仔密斟亦動態矚目。

