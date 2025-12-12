內圈捕影│「威利金箭」早熟醒神

大多周日參戰馬昨朝出跳，相對在內圈出試馬較少，卻不乏勇馬，現摘錄如下。

「禪勝輝煌」助手踱兩圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，毛色油潤身又夠壯，觀感好過之前。

「智取神駒」助手踱兩圈，運步如輪豎起雙耳，神生步爽充滿朝氣，毛色悅目立立靚，狀態一直見好。

「祝願」助手踱兩圈，快慢由人表現乖巧，馬身好靚好壯，神態活躍目光銳利，依然省鏡鋒芒畢露。

「威利金箭」助手踱兩圈，擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身壯到不得了，早熟馬好醒神。

「喜蓮勁感」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色悅目，操足而臨上力好。

「川河帥駒」助手踱兩圈，馬身好粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充足，傷癒對辦。

「英駿飛駒」助手踱兩圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，力度增強馬身再收靚，神采飛揚勇況十足。

「明月清風」助手踱兩圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，神情集中展現朝氣，操足而臨已在勇境。

「千杯不醉」助手踱兩圈，氣宇軒昂神態軒昂，步伐穩健力度充沛，肌肉結實又夠薄皮，勇況已備。

「豐辰」助手踱兩圈，毛色立立靚，簡直亮到發光，馬身靚神態活潑，有火有力，持續態勇體力充沛。

謝鋒

