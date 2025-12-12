Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「威利金箭」早熟醒神

晨操動態
更新時間：09:51 2025-12-12 HKT
發佈時間：09:51 2025-12-12 HKT

大多周日參戰馬昨朝出跳，相對在內圈出試馬較少，卻不乏勇馬，現摘錄如下。

「禪勝輝煌」助手踱兩圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，毛色油潤身又夠壯，觀感好過之前。

「智取神駒」助手踱兩圈，運步如輪豎起雙耳，神生步爽充滿朝氣，毛色悅目立立靚，狀態一直見好。

「祝願」助手踱兩圈，快慢由人表現乖巧，馬身好靚好壯，神態活躍目光銳利，依然省鏡鋒芒畢露。

「威利金箭」助手踱兩圈，擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身壯到不得了，早熟馬好醒神。

「喜蓮勁感」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色悅目，操足而臨上力好。

「川河帥駒」近來所見馬身好粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充足，傷癒對辦。
「川河帥駒」近來所見馬身好粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充足，傷癒對辦。

「川河帥駒」助手踱兩圈，馬身好粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充足，傷癒對辦。

「英駿飛駒」助手踱兩圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，力度增強馬身再收靚，神采飛揚勇況十足。

「明月清風」助手踱兩圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，神情集中展現朝氣，操足而臨已在勇境。

「千杯不醉」助手踱兩圈，氣宇軒昂神態軒昂，步伐穩健力度充沛，肌肉結實又夠薄皮，勇況已備。

「豐辰」助手踱兩圈，毛色立立靚，簡直亮到發光，馬身靚神態活潑，有火有力，持續態勇體力充沛。

謝鋒 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
14小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
4小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
18小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
21小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
18小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
21小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結
社會
4小時前
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
16小時前