晨光追擊│「幸運派彩」步挺急勁

雖然大多馬匹留待朝試跑，但今朝出跳馬依然不少，皆因好多外隊馬出跳，現將操練報導過程如下。

「幸運派彩」奧爾民拍「豐辰」助手跳三段，同樣戴頭罩，前駒步挺急勁有力，回程時擔高馬頭，樣子極神氣，後駒一樣表現出色，走勢硬朗身喼得壯，未見低落。「紅瑪瑙」三浦皇成草地跳三段，步幅開得好闊又夠急勁，馬身脹卜卜，毛色更充滿光澤。

「神志勇進」戴頭罩由助手跳兩段，按住慢試，落腳整齊有有力，馬身又夠實淨，饒具好感。「明月清風」希威森拍伴跳馬跳兩段，入直路領先的拍跳馬推騎再加快速度，「明月清風」輕鬆追上開到廿三秒正，反應好到不得了。

「寶徠歌劇」上村洋行草地跳三段，快開下無上課咁搶口，步勁有火有力，展現朝氣。「港邊小區」杜苑欣草地跳三段，神態專注目光銳利，馬身好壯展現條線美，蓄勢待發。

千杯不醉神采奕奕

「歌利巨人」助手跳三段，聚精會神唔急唔搶，神色甚佳，外觀亦好駟正。「千杯不醉」戴頭罩由希威森跳三段，畀佢走心景開朗，翻步流暢勁度又夠，神采奕奕好醒神。

「巧繡生花」戴頭罩由助手跳一段，慢跳近乎踱步，身靚好薄皮，神閒氣定呈現朝氣。「健身心」戴頭罩由助手跳兩段，慢步完成輕舒步頭，比較愚魯唔太躍眼，但幾輕身。

「同工之妙」助手草地跳三段，馬身脹卜卜，神態活躍步又夠爽勁，極速適應水土。「愛蹄村」副練跳三段，雖然一直豎尾，但冇分心好集中，馬身壯健毛色悅目。

「冬季獅」拍「南加名城」跳三段，同樣助手，前駒按住慢試神采奕奕，出腳輕快有彈力，後駒力度亦好，馬身實淨唔瘦。

兆文