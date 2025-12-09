內圈捕影│「飛黃」步挺順暢

差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。

「荃程路通」助手踱一圈，無時無刻搶住走，心火旺盛但無汗濕，馬身好靚神態昂揚，弗到不得了。「飛黃」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，神態活躍正值勇境。

「翠兒威威」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力神態生猛，毛色潤澤馬身札實，前所未見吸引。「過關勇士」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神態對辦又有暗火，狀態理想。

「相映紅」黃智弘踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，雙目有神身靚步爽，有進無退。「紅錢到」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁力度充裕，馬身一早收壯，朝氣勃勃弗到漏油。

三軍勇將運步如輪

「三軍勇將」雙耳烔烔目光銳利，狀態弗到震。

「暴風之子」助手踱一圈，神態專注目光集中，馬身壯健毛色油潤，落腳輕快流暢，勇態有增無減。「三軍勇將」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，雙耳烔烔目光銳利，馬身壯到不得了，狀態弗到震。

「玩笑」助手踱一圈，快慢由人一貫乖巧，馬身實淨外觀省鏡，步挺火力同樣唔錯，不遜贏馬時候。「凱旋升」助手踱一圈，馬身極之粗壯，翻步急密有力，神情專注毛色金光閃閃，上佳水準充滿好感。

謝鋒