內圈捕影│「天星」氣勢如虹

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「林寶精神」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。「天星」助手踱一圈，充滿了氣勢，雙目炯炯有神，全程岳高頭走精神爽利，氣勢如虹，保持勇銳。

「友瑩仁」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，馬身保持粗壯，毛色油潤悅目生光，正值勇境極之吸引。「一定掂」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身一直做得好靚，神態活躍火氣不弱，不遜贏馬時候。

錶之量子走勢硬朗

「錶之量子」有火有力朝氣勃勃，佳態保持有餘。

「非惟僥倖」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身仍壯步輕爽，神態活潑力充足，打仔惡馬弗開就弗。「錶之量子」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬到壯到不得了，佳態保持有餘。

「亮寶」助手踱一圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，大有進步漸入佳境。「天火同人」助手踱一圈，毛色好睇立立令，馬身壯全身肌肉，步挺開揚並展現暗火，態勇仍具好感。

「武林至尊」助手踱一圈，墜手全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，前所未見勇銳。「東方魅影」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，神態暢旺力度唔差，馬身保持飽滿，未見疲態仍有水準。

