晨光追擊│「爭金奪冠」躍躍欲試

晨操動態
更新時間：15:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-07 HKT

由於今日下午有多場泥地賽事，故早上晨課有出跳馬限制，快跳馬並非太多，現將操練過程報道如下。

「爆笑」助手跳兩段，出腳爽朗有力，過終點後餘勢又勁，不遜贏馬時候。「爭金奪冠」戴眼罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感勝前。

「過關勇士」戴頭罩由助手跳兩段，神色專注展現朝氣，馬身實淨有條線，保持進度。「駿馬之星」梁家俊跳兩段，戴頭罩及鼻箍，按住順走神色唔錯，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力。

「同喜」戴頭罩由助手跳一段，試來不徐不疾，收斂神情專注，身色皆對辦。「三軍勇將」戴頭罩由助手跳三段，墜手起勁暗火湧現，身壯色潤外觀亦省鏡，近況托弗。

「魅力星」戴頭罩由助手跳兩段，跳來似模似樣，身輕步挺有活力，論態及格有餘。「縱橫大兄」助手跳一段，戴頭罩及面箍，慢速完成從容不迫，表現完全唔似質新馬，落腳又夠爽。 

「幸運福星」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度充裕，神色甚佳有進無退。「添開心」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬慣例捉到實，馬身靚呈現線條美，神態活躍有朝氣。

勇霸龍有火有力

「勁爽」戴頭罩由助手跳兩段，沿中檔順走，試來輕描淡寫，展現活力，觀感勝前。「勇霸龍」助手跳一段，依舊急勁有火有力，馬身喼得壯，論態長期呈勇。

「數字天文」戴頭罩由梁家俊跳三段，台型極佳收身好靚，末段加快步伐反應好，進度唔錯。「東來欣賞」助手跳兩段，清風送爽完成，走勢硬朗力度夠，毛色油潤悅目。

「枕頭之星」戴頭罩由助手跳三段，帶點均速但過步暢順，力度神態均好過之前，有進展。

兆文

