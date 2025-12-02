內圈捕影│「南區旺」正值勇境

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「南區旺」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，正值勇境精力旺盛。「十力」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺火力唔錯，馬身愈收愈札實，大有進步開始入局。

「堅多福」助手踱一圈，唔急唔搶口勁收斂不少，身仍壯步輕爽，神態活潑力度充裕，打仔馬長期見好。「皇帝英豪」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬到壯到不得了，勇態保持有餘。

祥勝力駒步履輕盈

「祥勝力駒」 馬身實淨毛色復現光澤，去番最弗時。

「踏雪尋梅」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，進度一日千里。「祥勝力駒」助手踱一圈，試來輕描淡寫，步履輕盈又夠爽勁，馬身實淨毛色復現光澤，去番最弗時。

「星月飛雲」助手踱一圈，唔急唔搶試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身收靚無肥態，傷癒操足對辦。「春風萬里」黃智弘踱兩圈，神色好過之前，火氣亦然，馬身結實毛色油潤，步挺輕巧有活力，有好感。

「盈益善」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩健勁力不俗，神采奕奕充滿朝氣。「型到爆」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又夠薄皮，近況出色吸引不已。

謝鋒

