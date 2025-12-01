晨光追擊│「維港激流」步挺力勁

今朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「翼羽陽明」戴眼罩及頭罩由何澤堯跳三段，步穩力足火氣唔差，身靚好薄皮，勇熟程度再進一步。「維港激流」戴頭罩由紀仁安跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，去番最佳時候。

「春風萬里」戴頭罩由黃智弘跳三段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，甚有好感。「幸運同行」戴眼罩及頭罩由助手拍「精算激流」跳兩段，慣例跟住走，走過情緒集中，落腳爽朗有力，饒具朝氣。

跑得好快正值勇境

「跑得好快」落腳整齊有力，馬身做得好靚。

「跑得好快」戴頭罩由助手跳一段，落腳整齊有力，馬身做得好靚，最近試閘好正值勇境。「堅多福」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，更吸引愈見放鬆。

「久久為攻」布文跳兩段，大步順走力度唔錯，皮光肉滑馬身札實，老馬保養好。「泰泰精神」戴頭罩由助手跳兩段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，一直在爭勝水準。

「十力」助手拍「包裝旋風」班德禮跳兩段，同樣戴頭罩，前駒拍住走唔懶散，展步流暢，勁力好咗好多，後駒條頸有番力，馬身夠飽滿，有起色。「勇敢孖寶」戴頭罩由何澤堯跳兩段，勁度仍未夠，尚要步緊緊，毫無好感。

「神煞金剛」戴頭罩由班德禮跳兩段，仲係重身勁度平平，毛色未算靚，頂多七成馬。「賢心星」戴頭罩由助手草地跳兩段，外觀相當企理，落腳整齊有力，且愈走愈勁好火氣。

「精彩駿將」戴頭罩由助手草地跳兩段，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身札實，傷癒醒神。「心裡有數」杜苑欣草地跳兩段，帶點均速但過步暢順，力度不弱身夠實淨，觀感討好。

兆文