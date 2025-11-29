內圈捕影│「俏眼光」有進無退

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「俏眼光」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。「肥仔精神」助手踱一圈，有番活躍感神態生猛，落腳富彈力，肌肉結實又夠薄皮，去番最佳時候。

「五福星」助手踱一圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快彈力唔錯，能力不高但狀態好弗。「勇者無敵」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態活躍力度好，操足而臨進度出色。

「黃金騎士」助手踱一圈，愈見收斂表現淡定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得更靚更實，不斷進步。「天天耍樂」助手踱一圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，毛色油潤有光澤，勇況保持。

「平凡騎士」助手踱兩圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力度充裕，抖夠操足吸引不已。「年少多好」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態活潑，馬身極壯又夠薄皮，打仔馬長期勇銳。

金金小子神生步爽

「金金小子」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身飽滿無瘦，勇況有增無減。「八仟財陞」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，毛色潤澤相當省鏡，神色亦轉好，朝氣勃勃正值勇境。

謝鋒