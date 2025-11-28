晨光追擊│「魔術控制」全面回勇

一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬，摘錄如下。

「魔術控制」麥道朗跳兩段，戴頭罩及戴面箍，有番墜手感乃好現象，有火有力全面回勇。「康樂高球」戴頭罩由助手跳一段，完全不懶更有活躍感，神生步爽，狀態返回最佳時候。

「俏眼光」助手拍「跨境駿馬」跳兩段，同樣助手，前駒一直領先個多馬位，神情專注且展現暗火，馬身更實淨再進一步；後駒戴眼罩，有啲心急未算規矩，步伐凌厲初起階段。

「彭玥」戴頭罩由助手跳兩段，晨課向來內斂，論態好出色，大舊飯好輕身。「德心知遇」戴眼罩由助手跳兩段，一貫擔高頭走，墜手火氣好，出腳又夠爽勁，狀態復勇。

「愛馬善」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，馬身脹卜卜，出腳有彈力，狀態好對辦。 「遨遊武士」戴頭罩由梁家俊拍「天威」跳兩段，後駒推騎都追唔上，前駒神色好番好多，近況有起色。

「水晶酒杯」戴頭罩由董明朗跳兩段，一貫急勁生猛，馬身養得好壯，毛色有光澤。

「八仟財陞」戴眼罩由梁家俊跳兩段，早課戒掉懶散表現主動，馬身靚得很，正值勇境。

「美神來」戴頭罩由巴度跳兩段，走勢硬朗充滿朝氣，外觀企理，狀態依然銳利。「快樂高球」戴頭罩由班德禮跳兩段，平穩走過神情集中，步幅有力予人好感。

「滿心星」戴頭罩由黃智弘跳三段，聚精會神朝氣勃勃，馬身喼得靚，狀態無走樣。「嘉應威風」戴頭罩由助手跳兩段，仍舊有脾氣人馬角力，然而身色皆靚，新勝醒神。

「開心三寶」戴頭罩由助手草地跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度依然，新勝馬狀態比前再進一步。「熾烈神駒」助手拍「良言一句」跳兩段，末段灑開大步衝刺，勁度十足有火有力，依然省鏡。

兆文