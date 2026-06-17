大學長者學苑推AI課程 銀髮族進修Gemini／圖片創作／無人機（附報名連結）

常言道：「活到老，學到老」。近年不少校外進修課程均涵蓋人工智能（AI）元素，這趨勢已蔓延至銀髮族。政府推出的「『友智識』長者進階數碼培訓計劃」，專為60歲或以上、具備基本資訊及通訊科技知識的長者而設。目前，三間大學轄下的長者學苑，包括香港中文大學賽馬會老年學研究所、香港理工大學樂齡與家庭研究中心，以及香港都會大學長者學苑，均有參與提供相關課程。「『友智識』長者進階數碼培訓計劃」自2019年推行以來，深受長者歡迎。每輪培訓計劃為期兩年（共7季），新一年度的計劃已於今年3月展開。新一季課程即將推出，部分熱門課程將於6月下旬起接受報名，有興趣的長者萬勿錯過。

香港中文大學賽馬會老年學研究所 - 體驗無人機與物聯網

中大賽馬會老年學研究所推出多個AI及編程課程，由於名額有限，部分已告滿額。目前「科技低空經濟與生活新視野」及「智慧安老新體驗—物聯網與智能家居」等課程仍接受報名，費用全免。

「科技低空經濟與生活新視野」共設4堂（2堂面授、2堂Zoom），旨在介紹低空經濟概念及無人機應用，讓長者了解智慧物流與空中交通的發展，並親身體驗無人機基礎操作。

「科技低空經濟與生活新視野」

「智慧安老新體驗—物聯網與智能家居」共設3堂（2堂面授、1堂Zoom），介紹物聯網（IoT）與智能家居安老技術，並結合AI語音助理等應用，協助長者提升家居安全、健康監測及生活質素。

「智慧安老新體驗—物聯網與智能家居」

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香港理工大學樂齡與家庭研究中心 - 主打實用AI融入生活

理大樂齡與家庭研究中心提供的長者數碼課程以AI主題為主，緊貼日常科技應用，例如「AI助你融入生活~入門班」、「AI 1.1 - Gemini 生態系統」、「生成式人工智能和創意圖像」等，學費介乎$480至$640不等。

「AI助你融入生活~入門班」共設8堂，透過探索、實踐與互動，教授AI基礎概念及如何應用AI助理協助日常生活，包括語言處理、圖像或影像生成、語音識別、推薦系統及公共服務等，幫助學員掌握AI入門技術。

「AI助你融入生活~入門班」

上課日期：7月20日至9月7日（逢星期一）

費用：$640

報名：3400 8970 / 2766 7712

查詢：>>按此<<

「AI 1.1 - Gemini 生態系統」共設6堂，介紹Google系統中的AI工具，特別是Gemini與Nano Banana，並結合Google Workspace等日常應用。學員可逐步掌握Gemini的文字、翻譯及摘要功能，以及Nano Banana的圖片生成與編輯技巧，將AI真正融入日常生活。

「AI 1.1 - Gemini 生態系統」

上課日期：7月20日至8月24日（逢星期一）

費用：$480

開始報名日期:6月29日9：00

報名：3400 8970 / 2766 7712

查詢：>>按此<<

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香港都會大學長者學苑 - 學成可任助教分享經驗

都大長者學苑提供的數碼培訓課程，旨在協助長者了解數碼化社會的最新發展，提升他們在日常生活中應用通訊科技的能力與自信。值得一提的是，完成課程的學員有機會擔任課程助教，與朋輩交流學習心得。7月份課程包括「走進AI新世界(一)文案創作入門」、「走進AI新世界(二)圖片創作與修復」及「智慧雲端享生活」等，所有課程費用全免。

「走進AI新世界(一)文案創作入門」共設3堂，讓長者認識AI的基本概念及入門工具，學習操作AI輔助日常文書創作。

「走進AI新世界(一)文案創作入門」

「走進AI新世界(二)圖片創作與修復」同樣為3堂，教授長者利用AI圖像生成工具，修復並美化舊相片，甚至將舊相片動畫化，創造珍貴回憶。

「走進AI新世界(二)圖片創作與修復」

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