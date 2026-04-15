PolyU SPEED周六招生日 設逾20個學位銜接/碩士課程講座 即場報名有優惠！

對於正修讀副學士或高級文憑的學生而言，除了資助學位課程外，報讀自資銜接學位亦是常見的升學途徑。香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）將於本周六（4月18日）舉行招生日，為有意升讀學位銜接課程及碩士課程的學生與在職人士，提供最新進修資訊。

課程範疇廣泛

「PolyU SPEED 招生日」當天將詳細介紹多個範疇的專業課程，涵蓋工商及款待業管理、語文及傳意、科技、工程及健康學、社會科學、人文及設計學等。課程設計緊貼行業需求，並提供全日制及兼讀制模式，彈性配合副學士或高級文憑準畢業生及在職人士的升學及進修需要。值得留意的是，凡於活動當日即場報名，或於當天任何時間提交網上申請，均可獲豁免 $500 報名費，有意報讀者切勿錯過機會。

講座探討 AI 應用及建築創新

現場除了課程諮詢，亦針對職場趨勢設有專題講座。例如：旅遊攝影 KOL Henry Lo 將以「人人都話識用AI，但真正識用的人，究竟贏在哪裡？」為題，探討如何運用人工智能強化職場競爭力；建築界資深人士則會分享「透過建造創新培育建築工程師」，剖析工程行業的最新技術與發展前景。

此外，多個範疇的課程講座亦將同步進行，主題包括「多語時代的競爭力：跨文化溝通與數據語言」、「媒體及傳意設計（榮譽）文學士」、「綠色商業管理理學碩士」，以及近年大熱的「人工智能與科技輔助語言教學文學碩士」等，助學生深入了解課程特色，更容易規劃未來的發展方向

PolyU SPEED招生日

資料來源：PolyU SPEED網頁

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