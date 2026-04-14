名導邱禮濤分享進修經驗 博士課程有助訓練思維

電影《我們不是什麼》上映以來，口碑不俗，更是著名導演、編導及監製邱禮濤首部自資拍攝的作品。在光影世界之外，邱禮濤在學術路上亦好學不倦。日前他在一個專訪中，談到自己百忙中進修，早在10年前取得嶺南大學文化研究系哲學博士學位，成為網絡熱話。他接受星島教育訪問時謙稱，「學問不會令人變得尊貴，必須守着你所認同的價值觀。」並指最大影響是訓練思維，助其觀察和了解世界、理論化複雜的事情

學術訓練重塑思維方式

從事導演工作接近40年的邱禮濤，至今執導超過80部電影，當中包括《性工作者十日談》、《葉問前傳》、《拆彈專家》、《談判專家》等，更在2024年的第十八屆香港藝術發展獎獲頒「藝術家年獎（電影）」。今年，他改編1998年武漢巴士爆炸案，自資拍攝新作《我們不是什麼》，透過真實事件揭示一段複雜的人性關係。

邱禮濤於80年代自香港浸會學院(1994年正名為香港浸會大學)傳理系畢業後，隨即投身電影行業。近日，他公開自己於2008年完成了嶺南大學文化研究哲學碩士，並在2015年取得該系哲學博士。談及當年為何在繁忙的執導工作中抽身進修，邱禮濤坦言原因純粹，「雖然聽起來有點肉麻，卻是千真萬確，我想追求學問，充實自己。」

在眾多學科中，邱禮濤鍾情於嶺大文化研究系，「當今社會，教育已成為可供消費的東西，我是一個精明消費者，報讀前做過research（研究），嶺大的文化研究世界知名，其學術地位在國際專上教育同類學科中位列前茅，在我入讀期間，擁有最優秀的老師，當中包括國際知名學者。」他的博士論文導師為香港文化研究學者陳清僑教授，這也是吸引他留在嶺大修讀文化研究的主要原因之一；至於其博士論文題目，主要探討電影審查與管治問題，內容仍然離不開電影，展現了他創作以外對電影體制的深層思考。

博士學位的訓練，對邱禮濤的電影事業也產生了深遠的影響。他表示，「最大影響是思維方式，也有助我觀察和了解世界、理論化複雜的事情。」雖然他婉拒以學術語言闡述新作《我們不是什麼》，希望觀眾親自入場體會，但他強調，進修不僅是學歷的提升，更是心態的轉變。

在攻讀碩、博士的數年間，邱禮濤同時執導了約20部電影，展現了驚人的時間管理能力。他透露，「我沒有一定的策略去分配時間，基本上是在每部戲開鏡前，跟製作部門說明我要上學的日期和時間。試過在外地工作期間，即日飛機來回去上課。」他勉勵有意深造的同業，必須要有心理準備犧牲睡眠時間，並需具備足夠的毅力。他感悟道，「所謂學海無涯，在知識世界裏要明白人的渺小，學懂謙卑，更要提醒自己，學問不會令人變得尊貴，必須守着你所認同的價值觀。」

嶺大文化研系 深度觀察世界

嶺南大學文化研究文學士課程由陳清僑教授於1999年創立，其哲學碩士（MPhil）及哲學博士（PhD）課程具前瞻性，研究領域涵蓋青少年文化、性別與性取向、移民與族群、數碼文化等，以及針對香港、亞洲區域及全球的深度觀察。課程亦關注糧食環境永續、媒體與流行文化等切合當代脈動的議題。

哲學碩士（MPhil）課程全日制一般為兩年，兼讀制三年。申請人須持有相關一級或二級榮譽學士學位，或校方認可之等同資歷。哲學博士（PhD）則視乎申請者學歷,而定修讀年期，持相關碩士學位者，全日制一般為三年，兼讀制五年；未持有相關碩士學位者則需四年，兼讀制六年。申請人須持有認可碩士學位；或持有二級榮譽或以上學士學位，並曾修讀碩士課程至少一年及具研究成果證明。另外，在語文能力方面，申請人必須證明具備足以應付研究及論文撰寫的中文或英文水平。

在學費方面，嶺南大學的2026至27年度全日制哲學碩士或哲學博士課程，全年學費為 $47000（可分兩期支付）；以自資形式修讀課程的學生，如非獲大學資助修讀全日制課程，須繳交每年學費$94,000（全日制）或$56,134（兼讀制）。若有經濟困難的全日制學生可申請研究生獎助學金，以減輕負擔。

記者：蘇麗珊

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