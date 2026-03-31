理大十大科研故事 逾7700人踴躍投票 選出具影響力研究成果

本港大學近年重視科研及創新，理工大學為表彰為世界帶來深遠影響的科研成就，首辦「理大年度十大科研與創新故事」，從20項於去年發布的傑出研究及技術轉化成果中，經逾7700名公眾及理大社群踴躍投票，並結合專業評審團綜合評分，選出最終10強。理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒認為，研究成果反映大學對知識與創新的推動，體現科研人員勇於突破的精神。

首次科研公眾投票活動

是次活動為理大首次科研公眾投票活動，吸引超過7,700名公眾人士、理大教職員、學生、校友、合作夥伴等踴躍投票，然後經由專業評審團綜合評分，選出最終入圍的十大科研故事。入選項目的範疇覆蓋人工智能與數據科學、生命科學與醫療保健、環境與可持續發展、材料科學及智慧城市五大策略性領域。

趙汝恒認為，這些研究成果不僅印證理大堅定不移地推動知識與創新，更體現科研人員嚴謹求實、勇於突破的精神，將科研發現與實際應用相結合，既造福社群，也推動產業升級與全球創新發展。他表示，理大將繼續秉持致力於推動世界頂尖的研究與創新以造福社會的使命，持續建構充滿活力的研究生態，把前瞻創新轉化為具深遠影響力的解決方案，助力香港建設國際創科中心，勾劃對世界具長遠價值的未來願景。

趙汝恒亦感謝曾投票及分享意見的人士，認為他們的支持不僅是對理大科研實力的肯定，更反映社會對科技創新及其社會效益的高度關注與殷切期望。他又指，這份期望正是驅動理大科研團隊不斷精益求精、持續突破的核心動力。

十大科研故事 (排名不分先後)

首席研究員 研究主題 研究焦點 王鑽開

協理副校長（研究）、研究生院院長、郭氏集團仿生工程教授、機械工程學系仿生工程講座教授 姚海民

機械工程學系副教授 冷凍水滴自主噴射機制 實現具成本效益的除冰技術應用 研究團隊成功研發冷凍水滴噴射的自主驅動機制，令水滴能夠自行噴射而出，啟發自主驅動的技術發展，並延伸至不同用途如除冰、能量收集及軟體機器人的應用。 詳情：>>按此<< 陳劍利

土地測量及地理資訊學系空間大地測量及地球科學講座教授 運用衛星定位數據 揭示格陵蘭冰蓋融化機制 助預測海平面上升速度

國際科學團隊首次運用衛星定位數據來分析格陵蘭冰蓋基岩的垂直位移情況，成功量化夏季融水儲量，以揭示冰蓋融化對全球海平面上升的影響。 詳情：>>按此<< 仇安琪

精神健康研究中心主任、醫療科技及資訊學系教授、全球傑出創科學人教授 研究發現持續肥胖加速大腦退化 團隊開展一項創新研究，加深我們對肥胖相關之神經機制的理解，以及其對成人認知健康的影響。研究對肥胖趨勢及其對成年人大腦和認知健康的影響，進行全面的縱向分析。 詳情：>>按此<< 周銘祥

應用生物及化學科技學系系主任及教授 新設先進療法製品實驗室 為脊髓損傷患者帶來希望 助力香港成為國際醫療創新樞紐 理大新設先進療法製品實驗室推動以先進療法製品，建立精準和個人化醫療。團隊計劃與業界合作，生產針對脊髓損傷的細胞治療製品，並結合大學康復治療科學系的專業知識，提供從精準醫療到康復的一站式方案。 詳情：>>按此<< 殷駿

應用物理學系助理教授 突破太陽能技術發展瓶頸 提升太陽能電池能量轉換率至33.89%新高 研究團隊提出創新的雙層界面鈍化策略，成功將鈣鈦礦/矽串聯太陽能電池的轉換效率提升至33.89%的紀錄新高，展現了光伏技術的潛力，推動太陽能技術和再生能源發展。 詳情：>>按此<< 陳長汶

計算機及數學科學學院暫任院長及電子計算學系視覺計算講座教授 嶄新長視頻推理多模態框架 加速生成式人工智能應用於視頻分析 人工智能發展迅速，但不少模型在理解長視頻時仍面對不少挑戰。研究團隊開發多模態智能體VideoMind，令人工智能模型能通過模仿人類思考過程，理解長視頻及回答內容提問。 詳情：>>按此<< 柯子斌

應用生物及化學科技學系副教授 破解中藥提取物粉防己鹼的關鍵標靶機制 為治療病毒感染、阿茲海默症等開啟新途徑 研究團隊發現粉防己鹼能藉由阻斷細胞訊號傳導的關鍵脂質分子鞘氨醇（sphingosine）的輸送，抑制鈣通道。研究首次揭示了粉防己鹼的關鍵作用機制，有望推動新藥研發及創新治療方案。 詳情：>>按此<< 楊紅霞

理大人工智能高等研究院（PAAI）執行院長、計算機及數學科學學院副院長（環球事務）及電子計算學系生成式人工智能講座教授 理大重塑 AI 訓練範式 大幅降低成本並普及研究 PAAI的研究團隊，創新提出「協作式生成人工智能（Co-Generative AI）」模式，將 AI 訓練從傳統集中式轉向分散式，為全球人工智能創新注入強勁動力。 詳情：>>按此<< 李剛

鍾士元爵士可再生能源教授、電機及電子工程學系能源轉換技術講座教授 楊光

電機及電子工程學系助理教授 研究推動太陽能電池技術商業化 展望提高能量轉換效率達四成 第三代太陽能電池進展顯著，研究團隊在「鈣鈦礦/晶矽疊層」電池領域的評論中取得突破性進展，聚焦提升效率、增強穩定性與規模化製造等瓶頸，展望把這新型太陽能電池的能量轉換效率，由現時最高約34%提升至約40%。 詳情：>>按此<< 劉愛群

量子技術研究院院長、電機及電子工程學系量子工程與科學講座教授及全球傑出創科學人教授 量子通訊晶片 成功完成香港第一個量子網絡測試 團隊研發了量子通訊晶片，成功搭建香港第一個量子通訊網絡。研究在量子通訊取得重要突破，完成了以量子晶片為平台的全球最長光纖量子通訊網絡安全測試，為量子通訊商業化應用，揭開了新的篇章。 詳情：>>按此<<

以下3項研究成果獲得最多公眾票數，當中2項入選十大故事：

首席研究員 主題 研究焦點 壽大華

利民先進紡織科技青年學者、時裝及紡織學院副教授 開創智慧可持續個人降溫新方案 應對全球極端高溫天氣 全球暖化日益威脅人類健康和工作效率。研究團隊研發一系列智慧型「超級英雄式」服裝，該服裝具備自我調溫與實時健康監測功能，能有效應對極端高溫天氣帶來的挑戰。 詳情：>>按此<< 柯子斌

應用生物及化學科技學系副教授 破解中藥提取物粉防己鹼的關鍵標靶機制 為治療病毒感染、阿茲海默症等開啟新途徑 (已入選十大故事，詳情見上表) 周銘祥

應用生物及化學科技學系系主任及教授 新設先進療法製品實驗室 為脊髓損傷患者帶來希望 助力香港成為國際醫療創新樞紐 (已入選十大故事，詳情見上表)

延伸閱讀：

理大首屆「年度十大科研與創新故事 」 公開投選25年度最具影響力研究

理大中華文化節 展出魯迅金庸等作家真跡





