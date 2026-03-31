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嶺大「時間意象」展覽 精選劉國松《太空系列》

高等教育
更新時間：18:50 2026-03-31 HKT
發佈時間：18:50 2026-03-31 HKT

城市生活步伐急促，時間不經不覺在忙碌中流逝。嶺南大學少雪齋藝術展覽館由即日至9月4日，舉行全新專題展覽「飛光飛光——中國藝術裏的時間意象」，精選24件橫跨元末至近現代的水墨畫、瓷器、漆器及玉器等珍貴藏品，包括被譽為「現代水墨之父」的劉國松的《太空系列》作品，引領公眾從四季、山水、仙境和宇宙視角，重新細味時間的意義。

探索中國藝術

嶺大少雪齋藝術展覽館呈獻全新展覽，橫跨元末至近現代的水墨畫、瓷器、漆器及玉器等珍貴藏品。（嶺大提供）
嶺大少雪齋藝術展覽館呈獻全新展覽，橫跨元末至近現代的水墨畫、瓷器、漆器及玉器等珍貴藏品。（嶺大提供）

展覽由嶺大數碼藝術及創意產業系策劃，並獲得致力推動中西文化交流的「少雪齋」支持，透過珍貴文物及當代藝術品，讓觀眾探索中國藝術如何將「時間」化為可觀看、可感受的視覺語言。展覽分為3個單元，呈現中國藝術中不同層次的時間觀。

「單元一：一年景」透過水墨花鳥、山水畫，以及瓷器與漆器上的四季圖案，呈現中國文化中理解時間的重要概念——循環又線性的時間觀，特別是花卉和自然風景，它們在四季的不同特徵，成為了情感寄託和抒發的媒介。

「單元二：未央」以瓷器和玉器為重點，透過神獸圖像，以及圖像在器物上的空間布置、玉材質地，來探索永恆的意象。在裝飾藝術裏，永恆是美好狀態的無限延續。

「單元三：『太陽行』」以被譽為「現代水墨之父」的劉國松的《太空系列》作品出發，重新詮釋太陽和地球之間的關係，拓展時間觀念的邊界。

「飛光飛光——中國藝術裏的時間意象」 展覽

  • 日期︰即日至4/9
  • 時間︰10:00-17:00（周六、日及公眾假期休息）
  • 地點︰屯門嶺南大學李運強教學大樓（南翼）3樓少雪齋藝術展覽館
  • 預約︰>>按此<<

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