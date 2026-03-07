演藝學院明日開放 體驗AI電影製作、繪景藝術等逾百場免費活動

香港演藝學院（下稱演藝學院）孕育出眾多活躍於劇場、電視及電影界的優秀演員，如近期爆紅的「葵芳」蔡蕙琪、著名主持及演員梁祖堯、近年常出現在大銀幕的韋羅莎等，可說演藝人搖籃。該校將於明日（8日），舉行一年一度的開放日。當天灣仔本部及薄扶林伯大尼古蹟校園同步開放，呈獻逾百場由6大學院師生精心製作的免費表演藝術活動。特別值得留意的是，電影電視學院今年更大力融入人工智能（AI）元素，讓公眾親身體驗前沿電影製作技術。對表演藝術、電影拍攝、舞台設計有興趣的同學，不妨親臨校園，感受濃厚藝術氛圍，探索未來升學方向的可能。

AI融入電影製作 連接業界新技術

演藝學院開放日是學院年度重點活動。校長陳頌瑛日前接受傳媒訪問時表示，「當天所有節目均為師生用心打造的心血結晶，歡迎大家走進校園，一起感受學院如何以創意與熱情培養人才，擴闊表演藝術視野。」她其後接受《星島教育》查詢時補充，透露近年學院積極融入AI技術，今年加強力度，例如電影電視學院的「影視研究中心（SPaRC）」推出AI輔助電影前期製作工具「cineDESK」，讓參加開放日的公眾，可親身操作體驗。

電影電視學院影視研究中心主任劉浩瑋表示，SPaRC於2020年成立，課程融入AI及虛擬製作等先進技術，裝備學生迎接未來電影行業的挑戰。「當中『cineDESK』是中心與蘇黎世藝術大學合作研發的電影前期製作及創作工具，不少業界導演，如《私家偵探》導演李子俊等曾前來觀摩，與業界連接。另外，2024至2025年度，中心更把銅鑼灣地標怡和環形天橋真實呈現，這不僅是實體場景，也是用作連接VR（虛擬實景）的舞台，取代傳統綠幕佈景。」對電影製作有興趣的同學，就可趁開放日到中心體驗該技術。

有人說，香港電影行業好像走向低迷情況，劉浩瑋認為，不少年輕人還對電影業充滿憧憬，因此每年也有很多同學報讀。「奈何我們的器材很大型，中心空間有限，故每年僅收40位學生（電影電視藝術(榮譽)學士課程）。期望北都新校建成後，可以逐步增加收生名額。」

除電影電視學院外，對舞台製作感興趣的同學，可以到「舞台及製作藝術學院」的繪景間參觀。修讀舞台及製作藝術(榮譽)學士的二年級同學將製作一幅猶如籃球場（約28 X 15米）的畫作。該畫作以「Time Travel 」為主題，把中式、歐洲、古典等風格融合於畫作中。公眾亦可一併參觀道具製作間及佈景製作間，欣賞學生們的傑出作品。

開放日活動豐富，包括中樂及西樂音樂會、音樂劇、戲劇、中國戲曲選段、舞蹈體驗課另設互動AI實踐工作坊，及學院圖書館亦會根據參加者個人喜好推薦專屬電影作品等。活動免費入場，毋須報名。

演藝學院開放日2026

