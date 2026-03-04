城大推全新乳酪雪糕 推廣可持續發展理念

香港城市大學（下稱城大）一向重視本地可持續發展理念，繼2023年推出深受歡迎的城大牛奶後，昨日（3月3日）正式推出全新乳製品——乳酪雪糕，進一步延續城大農場乳製產品的創新方向。另於即日至3月6日，舉辦以《城大．鄰里藝聚》為主題舉辦互動體驗活動，向大學社群推廣新產品之餘，同時展現創新氛圍。

打卡可換乳酪雪糕

繼深受歡迎的城大牛奶及有多款口味的城大雪糕後，城大於昨日推出全新乳酪雪糕，產品設原味及芒果兩款口味，同樣採用由賽馬會動物醫學及生命科學院管理的城大農場出產的新鮮牛奶製作，保留濃郁牛奶香，口感綿滑。

為推廣新產品並秉持可持續發展理念，城大由即日起至3月6日，在「明日創新」隧道舉辦限時互動體驗。學生、校友及教職員可一邊欣賞《城大．鄰里藝聚》數碼影像作品，一邊參與小遊戲，即有機會免費換領乳酪雪糕一杯。當中的數碼影像《城大．鄰里藝聚》由城大聯同本地視覺藝術家創作，將大學特色建築融入深水埗社區景觀，傳遞社區連繫、「愛與祝福」的信息。

參加者只需在隧道播放的影片中，找出並拍攝原味及芒果味乳酪雪糕的隱藏彩蛋圖案各一張，於3月6日或之前前往楊建文學術樓4樓紫區Coffee Cart，出示清晰照片，並追蹤城大社交媒體帳號或讚好相關帖文，即可兌換一杯乳酪雪糕。

此外，活動更設限定「臉部彩繪」環節，設於兌換攤位旁，讓參加者在完成互動挑戰後，即可體驗彩繪，增添打卡樂趣。

