香港浸會大學第五屆「新聞工作者訪問學人」計劃 現正接受報名

第五屆「香港浸會大學新聞工作者訪問學人」（PJF@HKBU）計劃今日（2月11日）開始接受報名。成功申請者可獲得休假津貼，在香港浸會大學（浸大）進修不同科目，以吸收多元知識和擴闊視野，推動香港新聞專業的長遠發展。

浸會大學新聞工作者訪問學人」計劃。 「香港浸會大學新聞工作者訪問學人」計劃第四屆訪問學人黃曉盈女士（後排左五）、周衛女士（後排右七）及邵智杰先生（後排右六），與黃應士教授（前排右四）、浸大傳理學院院長鍾布教授（前排左五）、浸大新聞系系主任暨專業應用教授李文教授（後排左六）、新聞系老師、歷屆訪問學人及傳媒機構代表出席午宴，互相交流。

該計劃由被譽為「香港電視新聞教父」的黃應士教授捐款創辦，是全港首個同類項目，旨在提升新聞專業的水平。獲選的訪問學人將會以全職學生身份，在獲得授課老師核准後，旁聽浸大任何本科或碩士課程的科目，並可以參加大學舉辦的各項活動，以及使用校內的學習資源及設施，為期一或兩個學期。計劃將根據訪問學人的薪酬和新聞工作經驗提供相應的津貼。

第五屆「香港浸會大學新聞工作者訪問學人」計劃截止報名日期為2026年4月13日。歡迎在本港具規模的新聞機構工作五年或以上的全職新聞工作者申請，有關詳情可瀏覽計劃網站。

去年舉行的第四屆計劃共選出三名新聞工作者訪問學人，並已於去年12月完成進修。他們分別是BBC中文記者邵智杰、《南華早報》資深記者黃曉盈，以及《日經亞洲》資深財經記者周衛。三人選讀的科目豐富多元，範疇涵蓋人工智能、數據科學、人類學等。

該三名新聞工作者訪問學人感謝黃應士教授創辦計劃，並表示非常享受在浸大的跨學科沉浸式學習體驗，讓他們提升專業知識和擴闊個人視野，幫助他們在急速變化的行業中保持競爭力。第四屆訪問學人的視像分享結連：邵智杰、黃曉盈、周衛。

浸大新聞系系主任暨專業應用教授李文教授表示，至今已有12位傑出新聞工作者先後獲選參與計劃。他說：「訪問學人在浸大校園汲取新知識與技能，同時把業界的寶貴洞察與經驗分享給我們的師生，形成互相啟發、共同成長的平台，雙方都能受益。」

計劃創辦人黃應士教授鼓勵各大傳媒機構踴躍提名員工參加今年的計劃。他強調，當前新聞業的挑戰瞬息萬變，只有持續學習才能靈活應對，提升新聞視野與創新水平，更能為香港傳媒生態帶來新活力，推動香港新聞業的長遠發展。」

資料及圖片來源：香港浸會大學

延伸閱讀：

殘疾運動員如願讀浸大 成「運動產業管理文學士」首批學生 冀於特殊學校任教

大學補眠聖地｜浸大新設超貼心「Sleeping Hub」 環境舒適獲激讚 網民卻揭示1問題？