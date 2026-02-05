暑期實習2026｜律政司實習津貼過萬！政府 / 私企 / 公營機構實習計劃申請攻略
發佈時間：17:16 2026-02-05 HKT
每年暑假前夕，大學生紛紛尋找暑期工作，既可賺取額外收入，又能提前體驗職場。香港政府、私營企業及公營機構每年均推出不同暑期實習計劃，讓學生在賺取零用和書簿費之餘，也可在畢業前，深入了解行業運作、培養實務技能，對未來求職大有幫助。目前，多個2026年的暑期計劃已開放申請，部份更即將截止報名，同學快留意有興趣的行業，好好把握實習機會。
暑期實習2026｜律政司實習人員
假如正修讀法律課程或深造法律學位的全日制學生，想體驗律政司的工作，可以申請「2026年暑期實習人員（法律）」。其職責包括進行法律研究、編製材料、協助草擬及審閱文件、協助律師籌備案件、在法庭協助律師，以及更新法律資料庫。若情況許可，部分實習生可獲安排到北京或其他內地法律或司法機構實習，擴闊視野。
- 入職要求：
- (1) 香港特別行政區永久性居民
- (2) 專上院校的三年級或以上全日制並修讀法律課程，或是修讀深造法律學位課程的全日制學生
- (3) 具備電腦應用的基本知識及在互聯網上進行研究的技巧
- (4) 操流利粵語及英語
- 僱用期︰ 2026年6月至8月（一至三個月）
- 截止申請日期︰ 2月6日
- 申請方法：在本港專上院校就讀的學生須於所屬院校的學生事務處/就業輔導中心訂出的截止報名日期前提出申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期
- 面試安排：無須面試，若2026年7月3日前未獲回覆，即視作落選。
- 津貼：每月11,500港元
- 詳情：>>按此<<
- 查詢︰3703 6538
暑期實習2026｜太古暑期實習生計劃
對適合對商業項目統籌有興趣的學生，則可選擇申請香港太古集團的「太古暑期實習生計劃」。實習生將自主策劃、推動及完成項目，發展新技能；獲配對一位太古全球領導力發展計劃（SMP）管理人才作為導師，提供指導；並與其他實習生合作小組專案，向高層呈交創新建議。表現優秀者可優先獲邀參加太古全球領導力發展計劃 (SMP) 選聘面試。
- 入職要求：
- (1) 全球任何學科本科或研究生（須於實習後次年7月前畢業，即2027年畢業生）
- (2) 對在香港特別行政區或中國內地工作有濃厚的興趣
- (3) 擁有敏銳的商業頭腦，並渴望畢業後加入太古全球領導力發展計劃 (SMP)
- (4) 積極上進及銳意進取
- (5) 求知若渴及善思敏學
- (6) 領導才能出眾，人際技巧嫻熟，以及善於團隊合作
- (7) 尊重不同文化，能夠快速適應新崗位和新環境
- (8) 掌握流利的英語書寫和口語能力
- (9) 擁有其他語言能力為佳，尤其是中文（普通話或廣東話）
- (10) 擁有實習及海外升學經驗為佳
- 僱用期︰ 2026年7月2日至8月21日
- 截止申請日期︰ 2月8日
- 面試安排：2月進行線上面試，3月舉行最終面試，成功的申請者將於4月中旬收到錄取通知
- 薪酬：每月10,000港元；公司將為調派至外地城市的實習生提供住宿
- 詳情：>>按此<<
- 查詢︰>>按此<<
暑期實習2026｜港鐵暑期實習計劃
除了政府及私營機構外，公營機構有港鐵的「2026年暑期實習計劃」。實習生可涉足鐵路營運、房地產開發、物業管理、業務拓展、商務及行銷等領域，培養新技能、拓展視野，為由校園到職場過渡做好準備。
- 入職要求：
- (1) 非應屆本科畢業生，擁有任何專業的學士或以上學位
- (2) 良好的分析和解決問題的能力
- (3) 良好的英語溝通能力，最好也能熟練運用中文
- (4) 熟練 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint
- (5) 掌握其他程式設計和資料分析工具者優先考慮
- 僱用期︰ 2026年6月至8月期間的8個星期
- 截止申請日期︰2月15日
- 面試安排：3月參與網上評估，4月將發放錄取給獲選學生，6月或7月正式入職
- 薪酬：暫未公佈
- 詳情：>>按此<<
- 查詢︰>>按此<<
暑期實習2026｜香港賽馬會暑期實習生計劃
想體驗綜合營運模式（賽馬、娛樂、慈善等）的學生，可選擇「香港賽馬會暑期實習生計劃」。該計劃為期8星期，實習生將參與真實項目，並在資深同事指導下，深入了解業務運作，藉此提升技能、探索職業方向。
- 入職要求：
- (1) 能於實習期間（7月至8月）全職工作
- (2) 任何學科的本科生
- (3) 為香港特別行政區居民並可於香港合法受僱
- (4) 學業表現優異
- (5) 積極主動、願意接受新思維且具備「我做得到」的拼搏精神
- (6) 具備良好的人際關係及溝通技巧
- 僱用期︰ 2026年7月至8月
- 截止申請日期︰3月8日
- 面試安排：3月將舉行網上測驗，4至5月進行面試，6月將發放錄取給獲選學生
- 薪酬：暫未公佈
- 詳情：>>按此<<
- 查詢︰>>按此<<
暑期實習2026｜中電實習生計劃
假如對機電工程、能源等有興趣的學生，可以嘗試申請中電的「中電實習生計劃」。此計劃分為暑期實習（2026年6至8月）或12個月實習（2026年6月起）。實習生可按背景及意願，並結合公司業務需求，參與業務、企業事務、工程、資訊科技、法律、永續發展等項目，獲獨特學習機會。
- 入職要求：
- (1) 現為修讀學士或以上學位課程的大學生
- (2) 實習後將繼續修讀全日制學士或以上學位課程
- (3) 能於實習期間全職工作
- (4) 擁有優秀學業成績
- (5) 富有團隊精神及良好溝通技巧
- (6) 具熱誠及主動性， 願意從不同的項目及/或方案學習
- (7) 精通口語及書面英語
- (8) 懂流利中文將有優勢
- (9) 積極參與課外活動
- 僱用期︰ 2026年6月至8月或由2026年6月起開始
- 截止申請日期︰ 3月15日
- 面試安排：3至4月參加面試，5月將發放錄取給獲選學生，6月正式入職
- 薪酬：暫未公佈
- 詳情：>>按此<<
