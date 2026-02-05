暑期實習2026｜律政司實習津貼過萬！政府 / 私企 / 公營機構實習計劃申請攻略

每年暑假前夕，大學生紛紛尋找暑期工作，既可賺取額外收入，又能提前體驗職場。香港政府、私營企業及公營機構每年均推出不同暑期實習計劃，讓學生在賺取零用和書簿費之餘，也可在畢業前，深入了解行業運作、培養實務技能，對未來求職大有幫助。目前，多個2026年的暑期計劃已開放申請，部份更即將截止報名，同學快留意有興趣的行業，好好把握實習機會。

暑期實習2026｜律政司實習人員

假如正修讀法律課程或深造法律學位的全日制學生，想體驗律政司的工作，可以申請「2026年暑期實習人員（法律）」。其職責包括進行法律研究、編製材料、協助草擬及審閱文件、協助律師籌備案件、在法庭協助律師，以及更新法律資料庫。若情況許可，部分實習生可獲安排到北京或其他內地法律或司法機構實習，擴闊視野。

入職要求：

(1) 香港特別行政區永久性居民

(2) 專上院校的三年級或以上全日制並修讀法律課程，或是修讀深造法律學位課程的全日制學生

(3) 具備電腦應用的基本知識及在互聯網上進行研究的技巧

(4) 操流利粵語及英語

僱用期︰ 2026年6月至8月（一至三個月）

截止申請日期︰ 2月6日

申請方法：在本港專上院校就讀的學生須於所屬院校的學生事務處/就業輔導中心訂出的截止報名日期前提出申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期

面試安排：無須面試，若2026年7月3日前未獲回覆，即視作落選。

津貼：每月11,500港元

詳情：>>按此<<

查詢︰3703 6538

暑期實習2026｜太古暑期實習生計劃

對適合對商業項目統籌有興趣的學生，則可選擇申請香港太古集團的「太古暑期實習生計劃」。實習生將自主策劃、推動及完成項目，發展新技能；獲配對一位太古全球領導力發展計劃（SMP）管理人才作為導師，提供指導；並與其他實習生合作小組專案，向高層呈交創新建議。表現優秀者可優先獲邀參加太古全球領導力發展計劃 (SMP) 選聘面試。

入職要求：

(1) 全球任何學科本科或研究生（須於實習後次年7月前畢業，即2027年畢業生）

(2) 對在香港特別行政區或中國內地工作有濃厚的興趣

(3) 擁有敏銳的商業頭腦，並渴望畢業後加入太古全球領導力發展計劃 (SMP)

(4) 積極上進及銳意進取

(5) 求知若渴及善思敏學

(6) 領導才能出眾，人際技巧嫻熟，以及善於團隊合作

(7) 尊重不同文化，能夠快速適應新崗位和新環境

(8) 掌握流利的英語書寫和口語能力

(9) 擁有其他語言能力為佳，尤其是中文（普通話或廣東話）

(10) 擁有實習及海外升學經驗為佳

僱用期︰ 2026年7月2日至8月21日

截止申請日期︰ 2月8日

面試安排：2月進行線上面試，3月舉行最終面試，成功的申請者將於4月中旬收到錄取通知

薪酬：每月10,000港元；公司將為調派至外地城市的實習生提供住宿

詳情：>>按此<<

查詢︰>>按此<<

暑期實習2026｜港鐵暑期實習計劃

除了政府及私營機構外，公營機構有港鐵的「2026年暑期實習計劃」。實習生可涉足鐵路營運、房地產開發、物業管理、業務拓展、商務及行銷等領域，培養新技能、拓展視野，為由校園到職場過渡做好準備。

入職要求：

(1) 非應屆本科畢業生，擁有任何專業的學士或以上學位

(2) 良好的分析和解決問題的能力

(3) 良好的英語溝通能力，最好也能熟練運用中文

(4) 熟練 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint

(5) 掌握其他程式設計和資料分析工具者優先考慮

僱用期︰ 2026年6月至8月期間的8個星期

截止申請日期︰2月15日

面試安排：3月參與網上評估，4月將發放錄取給獲選學生，6月或7月正式入職

薪酬：暫未公佈

詳情：>>按此<<

查詢︰>>按此<<

暑期實習2026｜香港賽馬會暑期實習生計劃

想體驗綜合營運模式（賽馬、娛樂、慈善等）的學生，可選擇「香港賽馬會暑期實習生計劃」。該計劃為期8星期，實習生將參與真實項目，並在資深同事指導下，深入了解業務運作，藉此提升技能、探索職業方向。

入職要求：

(1) 能於實習期間（7月至8月）全職工作

(2) 任何學科的本科生

(3) 為香港特別行政區居民並可於香港合法受僱

(4) 學業表現優異

(5) 積極主動、願意接受新思維且具備「我做得到」的拼搏精神

(6) 具備良好的人際關係及溝通技巧

僱用期︰ 2026年7月至8月

截止申請日期︰3月8日

面試安排：3月將舉行網上測驗，4至5月進行面試，6月將發放錄取給獲選學生

薪酬：暫未公佈

詳情：>>按此<<

查詢︰>>按此<<

暑期實習2026｜中電實習生計劃

假如對機電工程、能源等有興趣的學生，可以嘗試申請中電的「中電實習生計劃」。此計劃分為暑期實習（2026年6至8月）或12個月實習（2026年6月起）。實習生可按背景及意願，並結合公司業務需求，參與業務、企業事務、工程、資訊科技、法律、永續發展等項目，獲獨特學習機會。

入職要求：

(1) 現為修讀學士或以上學位課程的大學生

(2) 實習後將繼續修讀全日制學士或以上學位課程

(3) 能於實習期間全職工作

(4) 擁有優秀學業成績

(5) 富有團隊精神及良好溝通技巧

(6) 具熱誠及主動性， 願意從不同的項目及/或方案學習

(7) 精通口語及書面英語

(8) 懂流利中文將有優勢

(9) 積極參與課外活動

僱用期︰ 2026年6月至8月或由2026年6月起開始

截止申請日期︰ 3月15日

面試安排：3至4月參加面試，5月將發放錄取給獲選學生，6月正式入職

薪酬：暫未公佈

詳情：>>按此<<

