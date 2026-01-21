Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

近三成柏立基獎學金得主花落港專 輟學青年變身醫護新星

高等教育
「媽媽是那盞照亮腳步的燈。」這句話出自一位曾於中四輟學、迷惘多年的27歲女生口中。在日前舉行的「柏立基爵士信託基金應用教育文憑頒獎典禮2024/25」上，香港專業進修學校（下稱港專）共有16位學員獲頒補助金，佔57位獲獎者近三成，為歷年佳績。其中，修讀應用教育文憑（基礎醫療護理）的梁穎詩更脫穎而出，獲選為本年度學生代表上台致辭，其由餐飲侍應轉型為專業醫護人員的故事，感動全場。 

由迷惘到自信 梁穎詩：掌握專業技能重啟人生

港專共有16位學員獲頒2024/25柏立基爵士信託基金補助金，佔獲獎者近3成。（圖片來源：港專提供）
修讀應用教育文憑[基礎醫療護理]的梁穎詩獲選為學生代表上台致辭，分享她由餐飲侍應轉型為專業醫護人員的奮鬥故事。 （圖片來源：港專提供）
修讀應用教育文憑（社會服務）的蘇穎珊（左）兼顧學業與家庭，獲獎讓她感激自己的努力被看見。 （圖片來源：港專提供）
梁穎詩在台上分享，中四後因家庭經濟壓力被迫輟學，多年來在零售與餐飲業打滾，深感缺乏學歷和專業技能的限制，對前途感到迷茫。直至27歲那年，在母親的鼓勵下，她才鼓起勇氣重返校園。 

雖然重返校園初期充滿對年齡和能力的擔憂，但港專課程中的實務操作，如抽血、量血壓及包紮技巧等專業訓練，讓她逐漸建立自信。她特別提到，課程不僅讓她獲得知識，更讓她遇上良師益友，甚至找到了生命的信仰。現時，梁穎詩已順利投身醫護相關工作，實現了當初希望擁有一技之長、服務社會的目標。她表示，「 這個獎項不僅是鼓勵，更提醒我要常懷感恩之心，未來將繼續在醫療護理領域深造。」 

在職媽媽兼顧學業與家庭 蘇穎珊：努力真的被看見 

除了全日制學生，港專亦有不少兼讀制學生獲得嘉許。修讀應用教育文憑 （社會服務）的蘇穎珊，是一位在職媽媽。她坦言，過去一年半，她過着「白天上班，晚上上課、深夜照顧家庭」的高壓生活，犧牲了許多親子時光。 

蘇穎珊表示，這份殊榮對她而言是極大的驚喜，因為她自小學業成績不算出眾，從未獲得獎學金。「當知道自己被提名，第一個感覺是『原來這一年半的努力，真的被看見了』。」她特別感謝丈夫的體諒和女兒的鼓勵，讓她無後顧之憂地完成學業。她形容這個獎項是一支「強心針」，讓她更有信心繼續升學，期望將來能運用所學回饋社會，幫助更多有需要的人。 

實務課程助學員發揮潛能 

柏立基爵士信託基金自2005/06學年起，每年向符合資格的應用教育文憑／毅進文憑畢業生頒發補助金。本年度港專學生獲奬人數佔比高達近三成，涵蓋全日制及兼讀制課程，反映院校在推動職業專才教育(VPET)上的成效。 

