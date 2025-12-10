在職進修｜院校推「微證書」課程 自主安排學習路徑

在節奏急促的香港，很多在職人士雖有進修意願，卻往往受制於傳統課程需時長而卻步。近年，有院校推出修讀時間較短的進修課程，其中香港大學專業進修學院（HKU SPACE）的「微證書」課程，每個課程僅需約30小時即可完成，而且大部分屬持續進修基金（CEF） 資助範圍，讓進修者能真正自主規劃學習進度與路徑，實現工作、生活與持續進修的平衡。

學分獲取證書或文憑

「微證書」課程特點是進修者可按個人節奏、時間、學習進度和興趣，自主規劃學習進度。透過累積修讀單元學分，學員既能逐步吸收知識，也能在達到一定學分要求後，獲取相應證書或文憑資格。每個課程僅需約30小時即可完成，進修者完成後，不僅可獲頒發數碼證書，更能獲取6或9個學分（視乎不同課程），部分課程更達香港資歷架構（HKQF）第三級。

此外，有關學分有效期一般為五年，可逐步累積，達到30學分或以上可獲取證書資格，累積 60學分或以上可獲取文憑資格。這種「邊學邊累積」的模式，讓學員能靈活創建屬於自己的專業進修地圖。更重要的是，大部分課程均屬（CEF）資助範圍，合資格學員可申請學費發還，減輕進修負擔。

HKU SPACE目前提供超過 410個「微證書」課程，涵蓋人工智能、商業管理、金融科技、可持續發展、醫療保健、數碼轉型，乃至中國茶文化等逾50個主題。課程規劃清晰，分為「專業實踐」與「通才學習」兩大範疇。若學員希望在特定領域獲取證書，就需在某一學科主題（如「人工智能」）內，修讀相關的課程，累積所需學分的75%或以上後，所獲取的證書或文憑將註明專修領域，例如「專業實踐證書（人工智能）」，讓資歷更具針對性與認受性。

課程緊貼社會需求

「微證書」課程內容緊貼市場趨勢與社會需求，近年備受關注的主題有「生死教育」系列，課程包括「殯儀策劃師培訓」、「遺體修復與美容技術初階」、「西方哲學生死觀」，分別需要修讀30小時，學費為$4,800至$14,300港幣不等。以「殯儀策劃師培訓」為例，課程不僅教授行業知識與道德規範，更安排實地參觀，讓學員全面了解行業實況，為投身相關領域作好準備。另外，「中醫學」亦是新增主題，如「實用小兒推拿」、「產後調養」等實用技能課程，滿足大眾對健康管理的日常需求。兩個課程分別需要修讀30小時或33小時，學費為$3,520至$6,420港幣不等。

中大商學院今年推「專業證書課程」（微證書）

除了HKU SPACE，香港中文大學商學院今年亦推出「專業證書課程」（微證書），當中包括「領導力與創新專業證書課程」、「金融服務科技應用專業證書課程」、「可持續發展及環境、社會與管治報告專業證書課程」、「家族與財富傳承專業證書課程」及「商業人工智能專業證書課程」，學費為$55,800至$78,000港幣不等。中大商學院的「專業證書課程」，修學時間為6至36個月，修畢後可獲香港資歷架構（HKQF）第六級資歷，學員入學需符合要求，包括持有中大認可學位或同等專業資格。

