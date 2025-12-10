國際教育機構True North Education香港設總部　助學生訂製國際升學策略

香港政府積極推廣「留學香港」品牌，推動香港成為「國際專上教育樞紐」，為配合政府措施及吸引⼈才政策的⽅向， True North Education宣布選香港為亞太區的策略核⼼基地，並委任陳思銘、Bob Fan及Edward Lee為管理合夥人。

True North Education由韓裔美籍兄弟Samuel Hwang與Danny Hwang創立，專為亞洲學生提供一站式海外升學策略、科研培訓及全人發展指導。目前在英國倫敦、中國上海及深圳、⽇本東京、越南河內、泰國曼⾕、⾺來西亞吉隆坡等設有分部。

True North Education管理合夥人之一、基滙資本執行合夥人及全球資本市場主管的吳燕安（Christina Gaw）表示，教育是社會回報最高的長期投資。「由於地理位置關係，香港不單是匯聚全球頂尖人才的地方, 英語程度高，同時也是中國、亞洲以至東歐學生尋求不同升學路的最佳跳板。」

學生95%入英美top 30大學

機構核⼼團隊成員來⾃英識教育 Britannia、Crimson Education、啟德教育（EIC）及 New Pathway 等亞洲知名教育顧問機構，擁有逾 15 年英美頂尖教育及⼈才培育經驗。 據其數據顯示，已協助數千名學⽣成功入讀常春藤盟校、⽜津劍橋及美國Top 30 ⼤學，整體錄取率達 95%。 機構亦於越南河內開辦 True North International School，提供由⼩學⾄⼤學的全⾯教育服務。

問及如何在近年出生率下降及赴美升學數字持續下跌的情況下突圍而出，執行合夥人之一的Bob Fan指出，據其了解，學生對美國頂尖大學的興趣並沒減少，反而競爭程度急劇上升，為爭入讀英美頂尖大學，他形容尤如展開「軍備競賽」，而現今頂尖大學已不再只看分數，還要看如何說好自己的故事，他們相信發掘學生的潛能及興趣對其成長很重要，他們不單為學生提供學業⽀援，更重要的是訂立個⼈化升學策略及領袖發展計劃等，協助學⽣探索⾃我，建⽴優勢，尋找人生方向。

4名子女分別入讀史丹福大學的Christina補充，他們雖然提供一站式服務，仍鼓勵父母參與整個旅程，共同分享培育孩子的理念及定立目標，她是過來人，孩子的重要時刻一定參與，她說這樣對孩子的成長有着重大意義。

