演語科技傳來港IPO 現有股東包括螞蟻集團及紅杉中國

彭博引述知情人士道，研發AI設計智能體（AI design agent）Lovart的中國初創公司演語科技（Evoken）正考慮來港進行首次公開招股（IPO）。

估值達30億美元

報道指，該公司正與顧問就潛在的股份銷售進行初步討論，目前討論仍處於初步階段，尚未就IPO作出最終決定。消息人士指，演語科技正接近完成一輪新融資，該筆交易將使這家初創公司的估值達到30億美元。

演語科技今年6月曾表示在B+輪融資中籌集了近3億美元，投後估值超過20億美元。投資方包括啓明創投（Granite Asia）、順為資本（Shunwei Capital），以及螞蟻集團和紅杉中國（HSG）等現有股東。這家成立僅三年的公司同時也開發視頻生成工具「LibTV（哩布視頻）」，該公司表示，截至今年5月，其年度經常性收入（ARR）已突破3億美元。

創始人曾任字節跳動

與AI智能體公司Manus類似，Lovart並非自主研發底層基礎模型，而是依賴OpenAI的GPT、Google的Gemini等第三方產品，它主要為創意工作者和插畫師構建易於使用的工具，正挑戰Canvas和Adobe Creative Cloud等傳統設計軟件。公司創始人陳冕生（Melvin Chen）曾是字節跳動最年輕的產品負責人，曾負責其熱門視頻剪輯應用剪映CapCut的全球變現業務。

